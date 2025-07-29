Оглядач Bloomberg Марк Гурман підтвердив, що це реальний пристрій.

В інтернеті з'явилися фотографії тестувальника з iPhone 17 Pro, який має вийти у вересні 2025 року. Оглядач Bloomberg Марк Гурман підтвердив, що це реальний пристрій.

На знімку видно, як чоловік в окулярах тримає смартфон у чорному захисному чохлі, що приховує новий дизайн. Проте, нове розташування блоку камер на всю ширину задньої панелі приховати не вдалося. Поруч - ще один смартфон, імовірно iPhone 16 Pro.

Автор оригінальної публікації зазначив, що фото зроблено в районі Юніон-сквер у Сан-Франциско. Це приблизно за 50 хвилин від штаб-квартири Apple Park.

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Судячи з фото, рендери, які гуляють в інтернеті останні пару місяців, цілком достовірні. Так, iPhone 17 Pro/Pro Max вперше за шість років здивує новим дизайном: камера отримає прямокутний блок, а спалах, мікрофон і LiDAR будуть збудовані вертикально з правого боку.

Раніше видання MacRumors повідомляло, що в iPhone Pro (2025) отримають одразу кілька ключових нововведень щодо камери. Серед них - восьмикратний оптичний зум, новий застосунок "Камера" і ще одна кнопка на корпусі. А ще в iPhone вперше з'являться три 48-мегапіксельні сенсори.

Презентація всіх iPhone 17 очікується на початку вересня. За свіжою інформацією Bloomberg, 9 або 10 числа. Разом з айфонами покажуть нові Apple Watch, iPad Pro M5 і, можливо, AirPods Pro 3.

ЗМІ впевнені, що Apple буде змушена підвищити ціни на iPhone 17 через торгову війну Трампа. Але публічно компанія спробує виправдати підвищення цін змінами в дизайні та новими функціями.

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