Через 4 роки після закриття мобільного бізнесу LG повністю припинила програмну підтримку своїх смартфонів.

Корейський виробник LG припинив випускати смартфони ще у 2021 році, але для вже випущених пристроїв оновлення продовжували виходити. Тепер компанія остаточно поставила хрест на мобільному бізнесі.

29 червня став останнім днем для охочих отримати оновлення, звернуло увагу видання SamMobile. Пристрої LG, які ще залишилися на руках у користувачів, більше не можна оновлювати або робити резервні копії на ПК за допомогою супутніх комп'ютерних утиліт.

У LG зазначили, що персональні дані користувачів, які зберігаються на серверах компанії, будуть знищені, щоб уникнути витоків. Виняток становлять випадки, коли законодавство вимагає їх зберігання протягом певного терміну.

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Що стосується власників смартфонів LG, то у них факт не залишається місця для маневру. Найбільш розумним рішенням стане перехід на актуальні моделі інших виробників. Проте, віддані шанувальники зможуть ще якийсь час користуватися улюбленими гаджетами, використовуючи стокові або кастомні прошивки.

Колись давно LG була одним з найбільших гравців на ринку смартфонів, але низка невдалих релізів, зокрема флагманських моделей, серйозно послабила позиції компанії. Поступово розробник перестав встигати за конкуренцією, і в 2021 році оголосив про відхід з цього ринку. Нові моделі перестали розроблятися і вироблятися.

Смартфони LG запам'яталися багатьом завдяки якості звуку, а також нестандартним ідеям. Останній, і за сумісництвом, один з найоригінальніших пристроїв компанії був LG Wing із поворотним основним екраном.

Як УНІАН уже розповідав, протягом 2025 року вийде п'ять телефонів під брендом Nokia, після чого легендарний бренд помре назавжди.

Опитування показало, якими смартфонами найбільше задоволені користувачі Android у 2025 році. У списку Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra та інші моделі.

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