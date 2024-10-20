Конкретної дати анонсу OnePlus 13 ще немає, але його мають показати в найближчі тижні.

OnePlus 13 виявиться одним із перших флагманів на базі топового процесора Snapdragon 8 Gen 4. Інсайдери розповідають, що анонс моделі відбудеться вже найближчими тижнями, але він вийде не наодинці - одночасно стартують продажі нової магнітної зарядки для мобільних пристроїв, пише NotebookCheck.

Пристрій, що отримав назву OnePlus Magnetic Turbine, підтримує фірмову технологію Oppo AIRVOOC і має потужність 50 Вт. Однією з ключових особливостей новинки є вбудований вентилятор для ефективного охолодження.

Як відомо, під час бездротового заряджання смартфон нагрівається більше звичайного. Тому виробники, зокрема, OnePlus, вирішують цю проблему шляхом впровадження систем охолодження (вентиляторів) і поліпшення алгоритмів контролю температури для зниження перегріву та захисту акумулятора.

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За словами Лі Цзе, глави OnePlus China, OnePlus Magnetic Turbine є магнітною зарядкою "з найвищою в галузі потужністю". Вартість новинки оголосять пізніше - одразу після прем'єри OnePlus 13.

Інсайдери вже показували, який вигляд матиме OnePlus 13 і які отримає поліпшення. Смартфон першим отримає топовий дисплей BOE X2 з покращеною яскравістю, кращою видимістю на сонці та захистом для очей. Його описують як "наступний галузевий еталон" серед екранів для смартфонів.

Ще важливими оновленнями стануть ультразвуковий датчик відбитків пальців і комбо акумулятора 6000 мАг + зарядки по дроту 100 Вт. Серед іншого згадується максимальний захист від води за стандартом IP69 і спеціальний вібромотор.

Конкретної дати анонса OnePlus 13 ще немає, але його мають показати вже найближчими тижнями. А трохи раніше відбудеться презентація лінійки Xiaomi 15.

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