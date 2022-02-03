Microsoft, треба зауважити, однією з перших перейнялася темою VR гаджетів, але не склалося.

Microsoft вирішила відмовитися від розробки гарнітури змішаної реальності HoloLens 3 після початку співпраці з Samsung.

Джерела видання Business Insider повідомляють, що контракт між компаніями про створення спільного пристрою викликав розбіжності всередині двох техногігантів.

Перші вважали, що їм потрібно зосередитися на власних розробках на хвилі нестримної популярності метавсесвітів, інші – на випуску ПЗ для вже наявних клієнтів. При цьому немає чіткого розуміння, чи робити гарнітури для звичайних користувачів або для бізнес-клієнтів.

Також компанія не встигає зробити достатню кількість пристроїв HoloLens на замовлення Міністерства оборони США через низьку якість. За даними джерел, на тлі розбіжностей з початку 2022 року з підрозділу звільнилися 100 осіб, а близько 25 перейшли до Цукерберга в Meta.

Microsoft в офіційному коментарі заявила, що HoloLens досі є важливою частиною по стратегії розвитку змішаної реальності і метавсесвіту.

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Нагадаємо, що пристрої Microsoft HoloLens були публічно представлені ще у 2015 році, коли контент для віртуальної реальності був досить примітивним і ряснів технічними помилками. Чотири роки потому з'явилася друга версія без помітних нововведень. Девайс став легше й зручніше.

За оцінками одного з колишніх співробітників компанії, всього було реалізовано від 40 до 60 тисяч пристроїв за вартості $3500. Проте виторг від продажів не вразив верхівку, тому вектор розвитку вирішили змінити. Тепер над гарнітурами змішаної дійсності працюють майже всі великі техногравці.

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