Офіційний реліз нових смартфонів Apple відбудеться 20 вересня, але на момент виходу деякі функції будуть недоступні.

Днями Apple показала 16-те покоління своїх смартфонів. З цікавого – збільшені у розмірах Pro-моделі та нова сенсорна кнопка для управління камерою. З мінусів – низка функцій, показаних на презентації, не будуть доступні на старті.

Якщо ви не хочете переходити на iOS і віддаєте перевагу екосистемі Android, то редактори Digital Spy розповіли, що можна купити для вашого технологічного життя замість нового Айфона.

Найкраща альтернатива iPhone 16

Google Pixel 9. По-перше, це чудовий телефон з однією з найкращих камер у галузі. По-друге, на нього буде найпростіше перейти – версія ОС Android від Google найпростіша для сприймання. По-третє, він оснащений безліччю корисних фішок на базі ШІ, які на айфонах з'являться лише до кінця 2024 року.

Ще один смартфон, здатний конкурувати з iPhone 16 – Samsung Galaxy S24. Він пропонує чудову ціну, першокласну систему камер, топовий екран, високу продуктивність і цілий день роботи від акумулятора. Плюс, плоский дизайн виглядає таким же елегантним і сучасним, як і його аналог на iOS.

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Найкраща бюджетна альтернатива iPhone 16

Google Pixel 8a. При ціні в $500 покупці отримують 120-герцовий OLED-дисплей, відносно спритний чипсет і шикарні фотоможливості, а отримувати оновлення він буде цілих 7 років, тобто не втратить актуальності до 2030 року.

Nothing Phone (2). Це головний флагман гучного стартапу одного з творців OnePlus. У нього непогані, камери, швидка зарядка, екран з частотою оновлення 120 Гц і унікальний дизайн з прозорою задньою кришкою і фірмовим підсвічуванням, який не схожий ні на що інше на ринку.

Найкраща альтернатива iPhone 16 Pro

Pixel 9 Pro / 9 Pro XL. "Піксель" справедливо вважається найоптимальнішою альтернативою айфонам. Флагман 2024 року пропонує яскравий LTPO OLED екран, найкращу автономність у серії Pixel і цілу низку ШІ-функції, а в галузі фотографування, ви навряд чи знайдете кращий смартфон принаймні до появи наступного Pixel.

Galaxy S24 Ultra. Останній флагман Samsung з великим екраном на 6,8 дюйма, топовою камерою з сенсором на 200 Мп та стилусом S-Pen, що дозволяє використовувати девайс як гібрид смартфона та планшета. Він ідеально підходить як для створення нотаток або начерків на ходу, але також напрочуд корисний, якщо ви просто переглядаєте вебсайти або прокручуєте додатки.

Складані смартфони. За словами оглядачів, це універсальні та при цьому потужні пристрої, з якими ви назавжди забудете про айфони. Сьогодні найкращими вважаються Galaxy Fold 6, OnePlus Open, Motorola Razr Plus 2024 і Honor Magic V2.

Офіційний реліз нових смартфонів Apple відбудеться 20 вересня. А вже в понеділок вийде нова операційна система iOS 18, але фахівці рекомендують не оновлюватися до неї, якщо ваш телефон був у неофіційному сервісі.

Раніше інсайдери назвали 4 причини пропустити iPhone 16 Pro і дочекатися iPhone 17 Pro. Помітні зміни в Apple приберегли для 2025 року, коли потужно оновляться камери та дебютує ультратонка модель.

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