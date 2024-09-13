Фахівці рекомендують не оновлюватися до iOS 18, якщо ваш телефон був у неофіційному сервісі.

Компанія Apple запустить функцію Activation Lock, яка блокує iPhone, якщо в ньому під час ремонту використовували крадені б/у-деталі. Вона запрацює разом із релізом iOS 18, повідомляє портал 9to5Mac.

За словами компанії, для того, щоб зняти блокування, потрібно буде ввести пароль від Apple ID власника краденого телефону. Ці зміни стосуються батарей, модулів камер і дисплеїв. Таким чином в Apple мають намір покласти край ринку вкрадених iPhone.

З урахуванням того, що такі запчастини зазвичай ставлять без відома клієнта, та й сам сервіс часто не в курсі, звідки прийшли деталі, фахівці рекомендують не оновлюватися до iOS 18, якщо ваш телефон був у неофіційному сервісі. Інакше є ризик, що айфон перетвориться на "цеглину".

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Згідно з джерелом, блокування запчастин від вкрадених iPhone працюватиме тільки з телефонами, які оновилися до iOS 18. Нагадаємо, цю версію ОС підтримують iPhone XR/XS і новіші. При цьому, як зазначає 9to5Mac, це нововведення не поширюється на iPad.

Реліз iOS 18 заплановано вже на 16 вересня. Її називають одним із наймасштабніших оновлень ПЗ для iPhone за останні роки, яке додасть широкі можливості кастомізації, як на Android, а також підтримку нейромережевих фішок Apple Intelligence для iPhone 15 Pro і вище, але вже до кінця 2024 року.

Самі iPhone 16 надійдуть у продаж 20 вересня. Кардинально пристрої не змінилися, але Pro-моделі рекордно виросли в розмірах, кнопка Action Button тепер є не тільки в "прошок", а у всій лінійці, а швидкість заряджання дротом збільшилася до 45 Вт.

Водночас журналісти зазначають, що на момент виходу 20 вересня iPhone 16 будуть "сирими". Вся річ у тім, що багато крутих функцій, які показали на презентації, з'являться через оновлення iOS до кінця року.

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