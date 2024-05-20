Гарнітура виділяється якісним звучанням і високою автономністю. А ще у неї гігантські для свого цінового сегмента драйвера.

В асортименті Xiaomi з'явилися TWS-навушники Redmi Buds 6 Active. Гарнітура виділяється якісним звучанням і високою автономністю, а просять за неї всього 14 доларів, принаймні на місцевому ринку, пише Gizmochina.

Навушники отримали величезні для цього цінового позиціювання 14,2-мм динамічні драйвери, також є можливість налаштувати звучання через мобільний додаток, а для з'єднання зі смартфонами передбачено Bluetooth 5.4.

Це бюджетна модель, тому функції активного шумозаглушення в них немає, проте під час розмови телефоном алгоритми відсікають частину сторонніх звуків. Автономність заявлена на рівні 6 годин від одного заряду, а з підзарядкою від футляра вона зросте до 30 годин. 10 хвилин у кейсі дають навушникам 1 годину роботи.

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Redmi Buds 6 Active доступні в чорному, білому і блакитному кольорах корпусу. Поки гарнітура продається тільки в Китаї, але поява їх на AliExpress чи інших майданчиках – це тільки питання часу. Оцінили їх всього в 99 юанів (~550 грн).

Раніше Xiaomi випустила свої перші навушники відкритого типу. Гнучка конструкція дає змогу регулювати їх під себе, а час роботи без підзарядки вищий, ніж у традиційних навушників-вкладишів.

А експерти обрали найкращі смартфони Xiaomi, доступні сьогодні на ринку. Деякі з них складають конкуренцію кращим камерофонам, в той час, як інші пропонують компактні розміри і високу продуктивність.

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