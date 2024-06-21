Виробник вмістив вісім динаміків JBL в сумі на 26 Вт у свій новий планшет.

Компанія Lenovo поповнила асортимент своїх планшетів новеньким Tab Plus, який отримав досить унікальні характеристики і дуже доступну ціну, пише 9to5Google.

Планшет належить до середнього класу за характеристиками: 11.5-дисплей 90 Гц, процесор MTK Helio G99, 8+128/256 ГБ пам'яті та батарея 8600 мАг із зарядкою до 45 Вт. Пристрій працює під управлінням Android 14 із дворічною підтримкою оновлень.

Втім, головною фішкою Tab Plus є можливість підключення до нього іншого пристрою через Bluetooth для трансляції звуку через вісім динаміків JBL з підсумковою вихідною потужністю 26 Вт. Таким чином, планшет можна використовувати як звичайну Bluetooth-колонку.

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Lenovo Tab Plus надійшов у продаж за ціною 290 доларів США і 279 євро в деяких регіонах ЄС.

Раніше аналітики відзначали падіння популярності планшетів. Однією з причин називають здешевлення ноутбуків, що збільшило аудиторію цих пристроїв. Тоді як смартфони різко підросли в діагоналі та відібрали більшу частину функцій планшета, важливих для масового користувача.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, експерти ділилися рейтингом найкращих смартфонів бюджетного та середнього класу. Сьогодні навіть найдоступніші девайси пропонують дисплей з підвищеною герцовкою, просунутий набір камер і автономністю в пару днів.

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