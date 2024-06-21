Планшет Lenovo Tab Plus отримає динаміки, як у Bluetooth-колонки / фото Lenovo

Компанія Lenovo поповнила асортимент своїх планшетів новеньким Tab Plus, який отримав досить унікальні характеристики і дуже доступну ціну, пише 9to5Google.

Планшет належить до середнього класу за характеристиками: 11.5-дисплей 90 Гц, процесор MTK Helio G99, 8+128/256 ГБ пам'яті та батарея 8600 мАг із зарядкою до 45 Вт. Пристрій працює під управлінням Android 14 із дворічною підтримкою оновлень.

Втім, головною фішкою Tab Plus є можливість підключення до нього іншого пристрою через Bluetooth для трансляції звуку через вісім динаміків JBL з підсумковою вихідною потужністю 26 Вт. Таким чином, планшет можна використовувати як звичайну Bluetooth-колонку.

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Lenovo Tab Plus надійшов у продаж за ціною 290 доларів США і 279 євро в деяких регіонах ЄС.

Фото Lenovo Tab Plus 21 червня 2024
Фото Lenovo Tab Plus 21 червня 2024
Фото Lenovo Tab Plus 21 червня 2024

Раніше аналітики відзначали падіння популярності планшетів. Однією з причин називають здешевлення ноутбуків, що збільшило аудиторію цих пристроїв. Тоді як смартфони різко підросли в діагоналі та відібрали більшу частину функцій планшета, важливих для масового користувача.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, експерти ділилися рейтингом найкращих смартфонів бюджетного та середнього класу. Сьогодні навіть найдоступніші девайси пропонують дисплей з підвищеною герцовкою, просунутий набір камер і автономністю в пару днів.

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