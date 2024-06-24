Офіційний анонс OnePlus Pad Pro та інших новинок бренду заплановано на 27 червня.

Минулої весни OnePlus випустила свій перший в історії планшет, який став одним із головних конкурентів популярного iPad 10.9 (2022). Тепер компанія готує флагманську модель OnePlus Pad Pro для конкуренції з топовим iPad Pro.

Виробник заявляє, що це буде "найпотужніший Android-планшет із коли-небудь створених". Повноцінний анонс заплановано на 27 червня, а поки що інсайдери злили в мережу деякі характеристики пристрою, включно з живими фото.

Повідомляється, що OnePlus Pad Pro буде побудований на найпотужнішому процесорі від Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, і оснащений 13-Мп основною і 8-Мп селфі-камерою. Також планшет вийде з 11,6" екраном роздільною здатністю 3K і частотою 144 Гц, 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті, а також батареєю на 9510 мАг з підтримкою швидкої зарядки 67 Вт.

Відео дня

Судячи зі знімків, планшет має майже ідентичний вигляд з OnePlus Pad і отримає аксесуари у вигляді магнітної клавіатури і стилуса. Ціна не називається, але оригінальний планшет коштував у Європі 499 євро.

Крім планшета OnePus Pad Pro, на презентації 27 червня компанія також представить флагманський смартфон OnePlus Ace 3 Pro, новий годинник OnePlus Watch 2 і ще кілька новинок.

Нагадаємо, на презентації в травні Apple представила два нових планшети. iPad Air тепер доступний у двох розмірах – 11 і 13 дюймів: обидва на чипсеті M2 і з IPS-матрицею. iPad Pro же отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і супертонкий корпус.

А у Lenovo раніше цього місяця вийшов незвичайний планшет, який може працювати як Bluetooth-колонка. Виробник вмістив вісім динаміків JBL у сумі на 26 Вт, а просять за нього 280 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: