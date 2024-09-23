Як правило, це пристрої з деякими флагманськими фішками, але з куди більш доступними іншими характеристиками і ціною.

Багато користувачів не хочуть переплачувати за флагманські смартфони, але й бюджетні моделі їм не підходять. Оптимальне рішення – пристрої середнього класу, які стали особливо популярні в останні пару років.

Як правило, це пристрої з деякими флагманськими фішками, але з набагато доступнішими іншими характеристиками і ціною. Фахівці порталу Stuff зробили добірку таких смартфонів. Ціновий діапазон – до $600.

Pixel 8a – найкращий загалом. Це останній смартфон доступної серії "А" від Google, який за низкою параметрів перевершує більшість сучасних субфлагманів. У нього оптимальні габарити, висока продуктивність, найкращий у своєму класі набір камер і "чистий" ОС Android.

– найкращий загалом. Це останній смартфон доступної серії "А" від Google, який за низкою параметрів перевершує більшість сучасних субфлагманів. У нього оптимальні габарити, висока продуктивність, найкращий у своєму класі набір камер і "чистий" ОС Android. iPhone SE (2022) – найкращий Айфон. Нехай він не може похвалитися найсучаснішим дизайном, він з гаком компенсує це внутрішньою начинкою, оснащеною тим же потужним процесором A15 Bionic, що й iPhone 13.

– найкращий Айфон. Нехай він не може похвалитися найсучаснішим дизайном, він з гаком компенсує це внутрішньою начинкою, оснащеною тим же потужним процесором A15 Bionic, що й iPhone 13. Galaxy A55 – для фанатів Samsung. У нього при собі 120-герцовий AMOLED-дисплей і круті фотоможливості. А всередині знаходиться процесор Exynos 14800 і 12 ГБ ОЗУ, що забезпечує набагато більш плавний досвід, ніж у телефонів серії A попереднього покоління.

– для фанатів Samsung. У нього при собі 120-герцовий AMOLED-дисплей і круті фотоможливості. А всередині знаходиться процесор Exynos 14800 і 12 ГБ ОЗУ, що забезпечує набагато більш плавний досвід, ніж у телефонів серії A попереднього покоління. Honor Magic 6 Lite – монстр автономності. Цей телефон довго працює, незважаючи на потужний процесор і яскравий екран. Батареї ємністю 5300 мАг легко вистачає на 56 годин прослуховування музики та 12 годин геймінгу, що більше, ніж у багатьох флагманських девайсів.

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Nothing Phone 2 – унікальний дизайн. Експерти назвали цей Android "свіжим поглядом на формулу телефону середнього класу". Головна фішка пристрою – унікальний корпус із прозорою задньою кришкою і фірмовим підсвічуванням Glyph з 33 світлодіодами.

Nubia Red Magic 8 Pro – для ігор. Продуктивність смартфона забезпечує екс-флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2, тобто із запуском найвимогливіших ігор проблем не виникне. Також девайс оснащений сенсорними тригерами на бічній грані корпусу.

– для ігор. Продуктивність смартфона забезпечує екс-флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2, тобто із запуском найвимогливіших ігор проблем не виникне. Також девайс оснащений сенсорними тригерами на бічній грані корпусу. Google Pixel 7a – топ за свої гроші. Незважаючи на вихід оновленої моделі, цей "Піксель" досі актуальний і, наприклад, за фотоможливостями перевершує багатьох конкурентів.

Раніше фахівці радили, який Айфон взяти після виходу iPhone 16. Наприклад, базовий Айфон 2023 року назвали зараз найкращим смартфоном за співвідношенням ціни та якості.

Раніше УНІАН розповідав, як заряджати смартфон, щоб батарея служила довше. Хоча існує безліч різних рекомендацій різних експертів, реальне правило дуже просте і не вимагає ніяких додаткових зусиль.

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