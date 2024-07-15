У SE дуже полярні відгуки, а продовжувати працювати на актуальній iOS він буде як мінімум до 2026 року.

Якщо вам потрібен одночасно більш-менш доступний, але водночас оптимальний у плані начинки iPhone, який при цьому прослужить понад 5 років, то найкращим вибором просто зараз буде iPhone SE 2022. Про це йдеться в матеріалі The Guardian і The Verge.

Серія iPhone SE – це свого роду повернення до минулого. Вона бере старий дизайн iPhone, що використовувався до 2017 року, доповнений кнопкою "Додому" Touch ID і масивними рамками навколо дисплея, але оснащується сучасним процесором.

У iPhone SE 2022 цілком пристойні характеристики для субфлагмана. Модель третього покоління отримала потужний чип A15 Bionic, який також стоїть в iPhone 13, компактний корпус, якісний 4,7-дюймовий IPS-екран, батарею, яка живе близько доби, і підтримку 5G.

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Також актуальний iPhone SE пропонує декілька важливих функцій, яких немає в більшості конкурентів за цю ж ціну, наприклад, бездротове заряджання, п'ять років оновлень і корпус IP67 із захистом від води та пилу.

При цьому у нього немає Face ID та інших сучасних функцій iPhone, наприклад, нічної зйомки, а в базовій моделі коштує всього 64 ГБ пам'яті. SE також використовує застарілий роз'єм Lightning від Apple. До того ж, якщо ви звикли до великих екранів, то 4,7-дюймовий РК-дисплей SE може бути незручним у використанні.

Ціна на iPhone SE 2022 зараз дуже хороша – у магазині Apple за нову модель просять $429. Якщо вас не бентежить маленький дисплей, то кращої пропозиції з погляду ціна-якість, ніж iPhone SE, годі й шукати.

У SE, до речі, дуже полярні відгуки серед користувачів. Опитування показало, що iPhone SE 2 і iPhone 12 Mini користувачі Apple задоволені найбільше.

Новий iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, а ось на весну 2025 року Apple, якщо вірити інсайдерам, задумала оновити iPhone SE. Бюджетний айфон буде схожий на iPhone 14, тобто отримає 6,1-дюймовий екран, а цінник збережеться на рівні $429.

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