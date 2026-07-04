Названо найкращі iPhone у 2026 році за версією користувачів – це не нові моделі

Незважаючи на тенденцію в галузі до великих дисплеїв, компактні iPhone залишаються одними з найбільш високо оцінених пристроїв.

Бенчмарк AnTuTu опублікував черговий рейтинг за червень 2026 року, тільки цього разу не найпотужніших телефонів, а топ мобільних пристроїв Apple, якими (згідно з опитуваннями) власники техніки цього бренду задоволені найбільше. Лідируючі позиції посіли не нові iPad та iPhone, а пристрої багаторічної давності.

Серед смартфонів найвищий результат показав iPhone 12 mini з 95,54% позитивних відгуків. На момент виходу в 2020 році цей смартфон часто критикували за слабку автономність, відсутність швидкої зарядки та високу ціну на тлі базової моделі. Сьогодні ж 12 mini сприймають як еталон компактного та потужного смартфона, зазначають експерти.

Ще один улюбленець користувачів – iPhone SE 2. Незважаючи на технічне застаріння та не найсучасніший дизайн, власники продовжують користуватися смартфоном і залишаються ним задоволені.

Відео дня

Найновішим смартфоном у рейтингу став iPhone Air. Він посів п’яте місце з рівнем схвалення 94,51%. Пристрій позиціюється як найтонший телефон в історії Apple, яка поєднує компактний дизайн (товщина всього 5,6 мм) і флагманську потужність. У топ-10 також опинилися iPhone 16e та iPhone 8, випущений у 2017 році.

Абсолютним лідером серед пристроїв Apple у рейтингу AnTuTu став iPad Air 4 з майже 97% схвалення. Завдяки потужному чипу A14 Bionic та підтримці сучасних версій операційної системи, він навіть через шість років залишається актуальним і потужним пристроєм.

Анонс нових iPhone, за традицією, варто очікувати в середині вересня. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026 року вийдуть "прошки" та складаний iPhone, а iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

Раніше інсайдер поділився макетами iPhone 18 Pro у всіх чотирьох кольорах. Помаранчевий колір, що став візитною карткою iPhone 17 Pro, піде у відставку: його місце займе новий бордовий колір "Темна вишня".

Вас також можуть зацікавити новини: