Дослідницька компанія Omdia склала топ-10 найбільш продаваних смартфонів у світі за першу половину 2024 року. У списку п'ять пристроїв Apple, чотири апарати від Samsung і один "китаєць" Xiaomi.
Перше місце очікувано у iPhone 15 Pro Max. Загалом було продано 21,8 млн цих пристроїв – це на кілька мільйонів менше, якщо порівнювати з iPhone 14 Pro Max за аналогічний період минулого року. На другому місці перебуває базовий iPhone 15 з показником 17,8 млн проданих пристроїв.
Третє місце в глобальному рейтингу і перше місце серед Android-смартфонів посів Samsung Galaxy A15. Бюджетник південнокорейської компанії вирізняється з-поміж інших наявністю AMOLED-екрану з роздільною здатністю Full HD+, оптимальною для своїх грошей камерою і 4-річною підтримкою. Можливо, це не найстильніший телефон на ринку, але точно один з найбільш просунутих у своєму класі.
Наступні два місця посіли iPhone 15 Pro і Galaxy S24 Ultra – він, до речі, єдиний преміальний Android-смартфон у першій десятці. Попит на нього великий завдяки Galaxy AI і "начинці", яка задовольнить навіть найвибагливіші запити.
За даними аналітиків, найменшою популярністю серед усіх торішніх моделей Apple користується iPhone 15 Plus. Телефон не потрапив навіть до топ-20. З чуток, у лінійці iPhone 2025 року Apple замінить Plus-модель чимось абсолютно новим.
Раніше агентство Counterpoint опублікувало дані про продажі бюджетних смартфонів. За підрахунками фахівців, Redmi 13C – найпопулярніший телефон за ціною до 150 доларів. За ним слідують Samsung Galaxy A05 і Galaxy A15.
Раніше фахівці радили, який Айфон взяти після виходу iPhone 16. Приміром, базовий Айфон 2023 року назвали зараз найкращим смартфоном за співвідношенням ціни та якості.