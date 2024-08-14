Імовірно, апарат отримає назву iPhone 17 Air.

Відомий інсайдер і журналіст видання Bloomberg Марк Гурман підтвердив, що у 2025 році Apple прибере з лінійки Plus-версію iPhone, замінивши її новим пристроєм. Уперше про її існування стало відомо ще в травні.

Інсайдери впевнені, що Apple готує ультратонкий iPhone Air. Нова модель буде призначена для тих, "хто шукає щось цікавіше, ніж стандартний iPhone, але водночас не потребує продуктивності, розміру екрана або камер моделей Pro".

iPhone 17 Air приписують 6,6-дюймову AMOLED-панель, одинарну задню камеру за аналогією з iPhone SE і повністю алюмінієвий корпус товщиною всього 5 мм, що зробить його найтоншим iPhone в історії. Редизайн цього пристрою за значущістю нагадуватиме реліз iPhone X.

Відео дня

Гурман упевнений, що нова модель за ціною $899 продаватиметься краще, ніж mini і Plus, але в майбутньому Apple напевно захоче втиснути в цей тонкий корпус можливості моделей Pro. Втім, для цього знадобиться декілька років, тож чекати умовний iPhone Air Pro доведеться до 2027 року.

Також інсайдер повідомив, що навесні 2025 року з'явиться новий бюджетний iPhone SE у дизайні iPhone 14 і з підтримкою Apple Intelligence. Якщо його вартість складе близько 500 доларів, він точно стане хітом продажів.

Так чи інакше, реліз iPhone 17 відбудеться тільки у вересні 2025 року. А поки готуємося до анонсу iPhone 16, ювілейних Apple Watch X і AirPods четвертого покоління.

Також до кінця 2024 року Apple представить нові MacBook Pro, iMac і Mac mini на чипі М4. Найприкметнішим релізом буде Mac mini, який отримає перший у своїй історії редизайн і стане найкомпактнішим настільним комп'ютером компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: