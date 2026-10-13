Світові продажі смартфонів впали до мінімуму за 14 років: у плюсі лише два бренди

За оцінками аналітиків, продажі пристроїв скоротилися на 20 % у річному вимірі.

Світові продажі смартфонів впали до найнижчого рівня з 2012 року. При цьому Apple та Samsung змогли зайняти понад п'яту частину ринку кожна, збільшивши свої частки на тлі загального спаду, йдеться у звіті Counterpoint Research.

За підсумками третього кварталу 2026 року на Samsung припало 23% світових поставок смартфонів. Утримати позиції допомогла ставка на дорожчі пристрої та високий попит на складні смартфони Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra та Flip 8.

Apple посіла друге місце, забезпечивши 22% світових поставок. Компанія вперше перевищила позначку в 20% ринку за підсумками третього кварталу. При цьому iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, незважаючи на подорожчання, показали більш успішний старт продажів у Китаї та Індії.

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У інших виробників із топ-5 результати виявилися слабшими. Частка Xiaomi скоротилася з 14% до 10%, Oppo – з 12% до 9%, а Vivo – з 9% до 8% порівняно з минулим роком.

Однією з головних причин спаду став дефіцит оперативної пам’яті, який продовжує впливати на галузь. Виробники переклали зрослі витрати на компоненти на споживачів, що призвело до зростання цін на смартфони на 20% з початку року. Як наслідок, споживачі стали довше користуватися наявними пристроями, частіше обирати вживані пристрої та флагмани з запасом потужності на довгі роки.

Раніше аналітики попереджали, що бюджетні смартфони вартістю до 200 доларів можуть зникнути вже у 2027 році. Ситуація, що склалася на ринку, робить виробництво недорогих пристроїв збитковим без істотного підвищення роздрібних цін.

За різними оцінками, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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