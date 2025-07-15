Власник Nokia випустив сучасну 'дзвонилку' з функціями ШІ дешевше $30 (фото)

Насамперед новинка адресована літнім людям, але також підійде тим, хто задумав влаштувати собі "цифровий детокс".

На сторінці Nokia Mobile представили нові кнопкові телефони HMD 101 і 102 з ШІ-помічником DeepSeek. Компанія HMD довгий час випускала "дзвонилки" Nokia, але нещодавно почала використовувати власний бренд для нових пристроїв.

Голосовий помічник на базі ШІ активується за допомогою центральної кнопки і підтримує голосове управління. DeepSeek допомагає здійснити дзвінок, дізнатися прогноз погоди, встановити нагадування чи будильник або отримати відповідь, як вмикається та чи інша функція.

У HMD кажуть, що насамперед новинки адресовані літнім людям, які не хочуть користуватися сучасними смартфонами, але також підійдуть тим, хто задумав влаштувати собі "цифровий детокс".

Відео дня

Обидва телефони оснащуються кольоровими екранами, великими фізичними кнопками, світлодіодними ліхтариками, роз'ємом 3,5 мм для навушників і легендарною "Змійкою". Новинки підтримують знімний акумулятор, Wi-Fi, Bluetooth, радіо, дві SIM-карти та 4G.

HMD 101 коштує 149 юанів (~850 грн), а HMD 102 вирізняється наявністю задньої камери і оцінена в 169 юанів (~960 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Як УНІАН уже розповідав, протягом 2025 року вийде п'ять телефонів під брендом Nokia, після чого легендарний бренд помре назавжди.

Нагадаємо, наприкінці червня колись популярний Android-бренд LG припинив підтримку всіх своїх смартфонів. Пристрої LG, що залишилися на руках у користувачів, більше не можна оновлювати або робити резервні копії на ПК.

Вас також можуть зацікавити новини: