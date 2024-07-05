Йдеться про певний багатофункціональний хаб, який поєднає в собі можливості iPad, HomePod і Apple TV.

Корпорація Apple працює над новим домашнім пристроєм, який буде здатний замінити користувачам кілька вже наявних девайсів. Про це пише MacRumors.

Згідно з джерелом, йдеться про такий собі багатофункціональний хаб, який поєднає в собі можливості iPad, колонки HomePod і Apple TV. Журналісти виявили кодове ім'я новинки в базі Apple – HomeAccessory17,1. Досі жоден девайс компанії не виходив з таким ідентифікатором.

Очікується, що новинка буде оснащена великим сенсорним дисплеєм на підставці, подібно до iPad, і матиме аналогічні функції: перегляд відео, відеодзвінки та управління розумним будинком. У нижній частині підставки, найімовірніше, розміститься колонка з інтегрованою Siri, яка буде відтворювати аудіо, використовуватиметься для потокового передавання звуку та взаємодії з голосовим помічником.

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Номер "17,1" після назви пристрою в його ідентифікаторі означає, що девайс буде оснащений процесором Apple A18, який дасть йому змогу коректно працювати з Apple Intelligence, який потребує високої продуктивності. У коді також знайшли згадки, що девайс працюватиме на якійсь варіації tvOS під назвою homeOS.

Представити новий пристрій можуть уже у вересні на презентації iPhone 16. Тоді ж Apple ма оновити AirPods, iPad і, можливо, інші продукти.

Нагадаємо, раніше цього місяця Apple відправила на спочинок три легендарні девайси, включно з iPhone X. Тому його користувачам, можливо, варто потихеньку підшукувати йому заміну. Експерти проаналізували ринок і вибрали найдешевші актуальні Айфони, які можна купити у 2024 році.

Також є відомості, що незабаром на iPhone та інших Apple-девайсах з'явиться новий тип підписки. У майбутньому її доведеться оформити, щоб повноцінно користуватися всіма функціями iOS.

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