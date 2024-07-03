Всі вони зробили революцію у своїй галузі і задали тренд на багато років.

У мережі звернули увагу, що компанія Apple оновила список пристроїв, офіційно визнаних "вінтажними" . До них належать техніка, яка зникла з продажу п'ять або більше років тому.

Цього разу до нього було додано одразу 3 гаджети, включно з iPhone X, який багато хто називає найкращим iPhone ever і одним зі смартфонів, який увійде в історію з титулом того, що змінив індустрію. Культовість телефону виражалася в дизайні з "чубчиком", який масово копіювали всі Android-виробники.

Аналогічна доля спіткала AirPods 1-го покоління та оригінальну HomePod. Фактично, кожен із трьох пристроїв здійснив революцію у своїй галузі і задав тренд на багато років.

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Варто зазначити, що статус вінтажного жодним чином не вплине на працездатність пристрою і лише означає, що магазини компанії та авторизовані постачальники послуг більше не пропонуватимуть послуги ремонту.

Востаннє Apple оновлювала список застарілих девайсів у червні. Тоді до нього потрапив iPhone 5s. iPod touch 6-го покоління і 21,5-дюймовий Mac 2015 року,

Користувачам вінтажних iPhone, попри їхню легендарність і знаковість, можливо варто потихеньку підшукувати їм заміну. Портал IGN проаналізував ринок і вибрав найдешевші актуальні Айфони, які можна купити в 2024 році.

Або дочекатися iPhone 16, який анонсують у вересні. Тоді ж вийде iOS 18, яку називають одним із найбільш значущих і крупних оновлень в історії Apple.

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