iPhone 18 Pro і iPhone 17 Pro Max будуть першими смартфонами з 2-нм процесором TSMC.

Apple підвищить ціни на свої флагманські смартфони iPhone 18 Pro і Pro Max у 2026 році. Про це повідомляє видання PhoneArena.

Причина подорожчання "прошок" полягає в переході з 3-нм на 2-нм процесори TSMC, який обіцяють революційні зміни в продуктивності та енергоефективності пристроїв. Очікується, що Apple стануть першими, хто отримає доступ до 2-нм мікросхем.

За попередніми даними, ці процесори коштуватимуть на 70% дорожче, ніж поточні, збільшуючи їхню вартість з $50 до $85. І якщо для самої Apple сума зросте лише на 35 доларів, то для кінцевого споживача ціна збільшиться більше, бо компанія враховує витрати при формуванні цін.

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Експерти припускають, що базові моделі iPhone 18 залишаться на 3-нм чіпах, щоб зберегти цінову привабливість для більш масового сегмента. Зараз найдешевший iPhone стартує від 799 доларів, а найдорожчий – від 1299 доларів.

Ранні витоки, крім нового процесора, приписують iPhone 18 Pro вперше в серії підекранний сканер Face ID, який дасть змогу зменшити або повністю прибрати виріз Dynamic Island, і ширококутний об'єктив зі змінною апертурою для кращої глибини і ефектів боке.

А тим часом уже на березень 2025 року Apple підготувала презентацію iPhone SE 4. З чуток, бюджетний Айфон вийде в дизайні від iPhone 14 і з підтримкою Apple Intelligence, а цінник становитиме дешевше $500.

Хоч до виходу iPhone 17 залишається понад 10 місяців, у мережі вже накопичилося достатньо чуток про нові смартфони. Наприклад, стандартні моделі iPhone нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, вперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro Max стане першим айфоном, у якому всі три камери мають роздільну здатність 48 Мп.

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