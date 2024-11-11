Ходили чутки, що Apple у 2023 році хотіла повністю відмовитися від фізичних кнопок, але зрештою відклала ідею на наступний раз.

Ще перед анонсом лінійки iPhone 15 ходили чутки, що Apple хоче випустити смартфон без фізичних кнопок, але ця зміна так і не втілилася в життя. При цьому такий пристрій уже існує в компанії, нехай тільки у вигляді прототипу.

Днями в мережі з'явилися відео рідкісного прототипу iPhone, у якого є одна важлива фіча - сенсорні кнопки регулювання гучності і живлення, доповнені тактильною віддачею Haptic Engine. За словами автора, роздобути рідкісний тестовий зразок Айфона вийшло на підприємстві з переробки електроніки.

Материнська плата пристрою має унікальне компонування - це щось середнє між iPhone 13 Pro і iPhone 14 Pro. А ще замість "яблука" ззаду зображений логотип у вигляді пересічних дисків. Якщо вірити джерелу, це фірмовий прототип, який використовували для перевірки тактильного зворотного зв'язку і сенсорних клавіш на корпусі - твердотільних кнопок гучності і живлення.

Ще цікавий момент - деякі внутрішні компоненти, зокрема, камера, не функціонують (є заглушками), а до материнської плати під'єднано лише кілька шлейфів: один йде до порту зарядки, інший - до кнопок смартфона. Під час увімкнення на екрані з'являється повідомлення про завершення ініціалізації мікроконтролера, а в разі під'єднання до Mac його розпізнають як "Бендер", імовірно, на честь персонажа з "Футурами".

Автор YouTube-каналу AppleDemoYT припускає, що це пристрій для тестування нових функцій, а не прототип конкретної моделі iPhone. Водночас в iOS 18 з'явилася анімація натискання кнопок, що залишає заділ на можливу реалізацію кнопок із тактильною віддачею.

Раніше в мережі "завірусилися" фотографії iPhone без камер. Як з'ясувалося, такі айфони переробляють спеціально на приватних заводах для людей, яким особливо важлива безпека.

Чутки майже за рік до анонсу iPhone 17 говорять, що iPhone 2025 буде найцікавішою серією в найближчі кілька років. З виходом iPhone 17 істотно оновляться камери, зокрема "фронталка", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року - це загадковий iPhone Air.

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