У 2021 році Realme вже показувала аналог MagSafe від Apple, але сумісних смартфонів так і не вийшло.

За тиждень до офіційної презентації бренд Nubia похвалився своїм новим творінням Z40 Pro, який стане першим на ринку Android-смартфоном з магнітною бездротовою зарядкою по типу MagSafe від Apple.

Але і це ще не все: Z40 Pro також стане першим Android-смартфоном з новітнім 64-мегапіксельним датчиком Sony IMX787 розміром 1/1.3 дюйма. Для камер, серед усього іншого, заявлено діапазон фокусної відстані 14-125 мм.

Nubia вже підтвердила, що апарат буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 1. Тести смартфона в Geekbench показали, що він буде поставлятися з 16 ГБ ОЗУ та "операційкою" Android 11. Акумулятор – 4200 маг; в комплект покладуть адаптер живлення потужністю 120 Вт. Для бездротової зарядки випустять шайбу, що нагадує MagSafe.

Інші подробиці про Nubia Z40 Pro та ціни будуть розкриті на офіційній презентації 25 лютого. В цей же день новинка надійде в продаж у Китаї.

Нагадаємо, що раніше з прикметою "перший" був представлений смартфон з зарядкою 135 Вт: батарея на 5000 мАг набирає 100% всього за 15 хвилин. Серед інших цікавих фішок – наявність додаткового процесора та "невидима" фронталка.

Також ми писали, що новенький ігровий флагман Lenovo отримає унікальну особливість, якій немає аналогів. Legion Y90 стане першим смартфоном на ринку відразу з двома вентиляторами в системі охолодження.

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