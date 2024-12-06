Смартфон стане прямим конкурентом Huawei Mate XT, який викликав справжній фурор у мобільному світі.

Samsung, як повідомляється, збирається розворушити свою лінійку складаних смартфонів. Численні повідомлення вказують на те, що компанія готує до релізу конкурента Huawei Mate XT, свою першу Galaxy-розкладачку з трьома екранами.

Раніше очікувалося, що Samsung випустить подібний телефон вже наступного року, але за інформацією авторитетного інсайдера Росса Янга виробник не стане поспішати з випуском "трискладачки", тому на її реліз варто чекати в кращому разі на початку 2026 року.

Згідно з витоками, "трискладачка" Samsung отримає два шарніри, що складаються всередину. Єдиний на сьогодні подібний пристрій – Huawei Mate XT – складається за принципом гармошки, коли один шарнір згинається назовні, а інший всередину.

Відео дня

На 2025 рік у Samsung вже заплановано чотири нових складних Galaxy. На додачу до Z Fold 7 і Z Flip 7 виробник запланував випустити Z Flip 7 FE (доступніший) і Z Fold 7 SE (дорожчий), які, найімовірніше, з'являться восени.

Samsung піде на спрощення складних смартфонів у спробі повернути втрачені позиції на ринку. Аналітики кажуть, що корейський бренд не може успішно конкурувати на ринку складаних пристроїв, який сама ж і створила, через китайські аналоги, що пропонують передовіші технології, сучасний дизайн і доступний цінник.

З чуток, свою першу потрійну "розкладачку" також готує Xiaomi і Honor. Аналітики ж прогнозують зростання ринку складаних пристроїв приблизно на 30% у 2026 році. Запуск першого складного iPhone також сприятиме цьому.

Раніше очікуваний багатьма Samsung Galaxy S25 Ultrа показали на відео. Свіжий витік підтверджує, що вперше за кілька років флагманський смартфон Samsung виходить в оновленому дизайні.

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