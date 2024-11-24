Наразі єдиною компанією, яка випустила так звану "трискладачку", є Huawei.

Samsung розробляє новий складаний смартфон Fold 7 Variant (Triple), який стане першою потрійною "розкладачкою" компанії. Причому вийти він може вже зовсім скоро, повідомляє портал Android Authority з посиланням на відомого інсайдера Yeux1122.

Єдина на сьогодні розкладачка з трьома екранами – Huawei Mate XT – складається за принципом гармошки, коли один шарнір згинається назовні, а інший всередину. Згідно з джерелом, Samsung вирішила піти іншим шляхом: її Fold отримає два шарніри, що складаються всередину.

Завдяки такому рішенню внутрішній екран "трискладачки" Samsung складатиметься з декількох окремих частин, що дасть змогу поліпшити користувацький досвід. У Huawei Mate XT всі три "екрани" є одним і тим же дисплеєм, розкладеним неповністю або повністю.

Відео дня

Інсайдер також підтвердив нещодавні чутки про розробку Galaxy Z Flip 7 FE і Galaxy Z Fold 7 Special Edition, недорогих складаних Samsung. Обидві моделі, як очікується, вийдуть одночасно зі звичайними Z Fold 7 і Z Flip 7 влітку 2025 року. Таким чином наступного року з'явиться відразу п'ять нових складаних Galaxy.

З чуток, свою потрійну "розкладачку" також готує Xiaomi і Honor. В Android Authotiry вважають, що 2025 рік стане роком буму для складаних телефонів нового покоління.

Статистика продажів показує, що складані пристрої останніми роками стають дедалі популярнішими у користувачів – навіть попри високий цінник і проблеми зі складками. Зокрема, у жовтневому рейтингу задоволеності AnTuTu перше місце посідає складаний OPPO Find N3.

Як повідомляв УНІАН, поки інші виробники випускають смартфони зі складаними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook. Компанія вважає, що складні екрани більш затребувані в пристроях із великим розміром дисплея, таких як ноутбуки та планшети.

Вас також можуть зацікавити новини: