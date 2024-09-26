Особливий інтерес викликає Note 14 Pro+, який вперше для цієї серії отримав захист IP69.

Компанія Xiaomi анонсувала в Китаї чотирнадцяту лінійку Redmi Note. До неї увійшло 3 моделі: бюджетний Note 14, середняк Pro і субфлагман Pro+. Усі вони вийшли доволі збалансованими.

Особливий інтерес викликає Redmi Note 14 Pro+. При ціні всього в $280, смартфон пропонує крутий 1.5К OLED-дисплей і акумулятор ємністю 6200 мАг, а за "начинкою" він обходить деякі бюджетні флагмани, пише GSMArena.

Девайс оснастили 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2712 x 1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю до 300 ніт. Флагман лінійки став першою у світі моделлю на однокристальній платформі Snapdragon 7s Gen 3, є мінімум 12 ГБ ОЗП. Батарея 6200 мАг підтримує зарядку потужністю 90 Вт і розрахована на 4 роки служби.

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На задній панелі Redmi Note 14 Pro+ виділяється тріо камер на 50+50+8 Мп з оптичною стабілізацією на основному модулі і 2.5-кратним зумом. Спереду розміщена 20-Мп селфі-камера. Також 14 Pro+ один з небагатьох телефонів на ринку з максимальним захистом від пилу і води IP69.

Що стосується інших моделей у лінійці, то

Redmi Note 14 відрізняється від Pro-версій не тільки начинкою, а й дизайном. У нього процесор Dimensity 7025-Ultra, батарея 5110 мАг із зарядкою 45 Вт, захист IP54 і подвійна камера 50 Мп і 2 Мп. Найдешевша конфігурація 6 ГБ+128 ГБ обійдеться в 1099 юанів (~6500 грн).

У Redmi Note 14 Pro теж потрійна основна камера (50 8 і 2 Мп), але ємність акумулятора 5500 мАг, а в основі апаратної платформи лежить MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Ціна – 200 доларів за конфігурацію з 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ флеш-пам'яті.

Усі смартфони лінійки Redmi Note 14 отримали фірмову оболонку HyperOS і підтримку USB-C, Wi-Fi 2,4/5 ГГц і NFC. На глобальному ринку вони, ймовірно, з'являться лише на початку 2025 року.

А тим часом сама Xiaomi скоро представить флагманську лінійку Xiaomi 15. Очікується, що вони будуть першими флагманами на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 4. А відмінною фішкою Pro-моделі буде поліпшена потрійна камера на 50 Мп.

Як повідомляв УНІАН, Xiaomi Redmi 13C став найпопулярнішим бюджетним смартфоном у світі в другому кварталі 2024 року. За ним ідуть Samsung Galaxy A05 і Galaxy A15 – усі вони коштують дешевше $150.

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