Xiaomi 'поховає' популярну лінійку смартфонів

Лінійка Civi дебютувала у 2021 році як напрямок стильних смартфонів з акцентом на дизайн та просунуті селфі-камери.

Xiaomi, скоріш за все вирішила поставити крапку в історії телефонів серії Civi. За даними надійного інсайдера Digital Chat Station, компанія остаточно припинила розвиток цієї лінійки і не планує випускати нові моделі.

Лінійка Xiaomi Civi дебютувала восени 2021 року як смартфони, що роблять акцент на стильному, ультратонкому дизайні, просунутих камерах і тонкому корпусі. Незважаючи на декілька успішних моделей, лінійка так і не змогла стати масовим хітом.

Останнім телефоном лінійки став Xiaomi Civi 5 Pro, який вийшов у травні 2025 року. На сьогодні він досі залишається найдешевшим смартфоном виробника з професійними можливостями обробки зображень Leica.

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Цікаво, що ще в лютому з’явилися витоки про підготовку до випуску Xiaomi Civi 6, якому приписували процесор Snapdragon 8 Elite, 200-мегапіксельну камеру та окрему кнопку для функцій штучного інтелекту. Водночас інші витоки стверджували, що проєкт скасовано через низькі продажі попередніх моделей.

За словами джерела, відмова від бренду Civi зовсім не означає, що Xiaomi перестане випускати тонкі та орієнтовані на дизайн смартфони середнього класу. Компанія може інтегрувати напрацювання серії в інші лінійки смартфонів, як уже неодноразово робила раніше.

Раніше компанія Nothing скасувала випуск нового бюджетного смартфона CMF Phone 3 Pro через кризу пам’яті. Поточна ситуація на ринку унеможливила створення продукту, який би сприймався як крок уперед, заявляють у компанії.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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