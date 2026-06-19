Криза пам’яті зірвала плани Nothing: бюджетний CMF Phone 3 Pro скасовано

Поточна ситуація на ринку унеможливила створення продукту, який відчувався б як крок уперед, кажуть у компанії.

Nothing офіційно відмовилася від розробки свого наступного бюджетного смартфона в лінійці CMF – моделі CMF Phone 3 Pro. Причиною стало різке зростання вартості оперативної пам'яті та інших компонентів, що безпосередньо впливає на собівартість смартфонів.

Усередині компанії зазначають, що поточна ситуація на ринку унеможливила створення пристрою, який би сприймався як "помітний крок вперед" порівняно з CMF Phone 2 Pro. У результаті всі роботи над CMF Phone 3 Pro були припинені.

Пам'ять зараз є найдорожчим компонентом смартфона. Вона дорожча за процесор, дисплей і в деяких випадках може становити більше ніж 50% від загальної собівартості пристрою. Тому виробники змушені або підвищувати ціни, або скорочувати характеристики.

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За задумом, CMF Phone 3 Pro мав стати серйозним оновленням серії CMF із поліпшеннями в плані продуктивності, камери та автономності. Замість нього Nothing переключилася на інші пристрої, зокрема в нових для себе товарних категоріях.

Nothing CMF Phone 2 Pro вийшов у квітні 2025 року. На думку багатьох оглядачів, це найкращий смартфон на ринку вартістю до $300. У нього є все, що потрібно: AMOLED-екран на 120 Гц, оптимальний процесор для соцмереж і якісна потрійна камера, включаючи телеоб'єктив. Також є підтримка NFC і "чистий" Android без оболонок.

УНІАН уже повідомляв, що через брак пам’яті Apple підвищить ціни на більшість своїх пристроїв, а Android-бренди призупинять розробку Ultra-смартфонів.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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