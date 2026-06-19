Їх небагато, але вони є: названо найкращі смартфони з підтримкою стилуса у 2026 році

Зростання інтересу до складаних пристроїв та великих дисплеїв знову зробило актуальним стилус, який раніше вважався майже забутим аксесуаром.

У 2026 році смартфони з вбудованим стилусом стали нішевим продуктом, але на ринку все ще можна знайти флагманські та більш доступні пристрої з "розумним" пером. Це зручний інструмент для нотаток, малювання та роботи з документами на великих екранах.

Журналісти BGR виділили три найкращі Android-смартфони зі стилусом, які доступні на світовому ринку, мають сучасні характеристики та тривалу підтримку оновлень.

Moto G Stylus (2026)

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Moto G Stylus (2026) – оптимальний вибір, якщо вам потрібен функціональний смартфон зі стилусом без зайвих витрат. Це модель середнього класу з ціною до 500 доларів, яка вже постачається з вбудованим активним стилусом.

Пристрій оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із плавною частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 5000 ніт у піку. Стилус тут використовує технологію AES, забезпечуючи вищу точність введення, ніж звичайні ємнісні рішення, що робить пристрій ідеальним для швидких нотаток або малювання.

Серед інших характеристик – процесор Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті, акумулятор на 5000 мАг із дротовою зарядкою 68 Вт, основна 50-мегапіксельна камера з OIS та корпус із високоміцного полімеру.

Samsung Galaxy S26 Ultra

У преміальному сегменті головним вибором залишається Samsung Galaxy S26 Ultra. Флагман отримав 6,9-дюймовий QHD+ OLED-екран із частотою 120 Гц та функцією Privacy Display, яка звужує кути огляду екрана, роблячи його нечитабельним для людей навколо.

Його вбудований S Pen використовує технологію Wacom EMR: стилус розпізнає понад 4096 рівнів тиску і не потребує підзарядки для базового введення. Це робить смартфон одним із найкращих рішень для рукописного введення, дизайну та професійної роботи зі стилусом.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Третім пристроєм у списку став складаний Samsung Galaxy Z Fold 6. Незважаючи на те, що це модель 2024 року, вона залишається актуальною завдяки підтримці стилуса та великому 7,6-дюймовому внутрішньому екрану.

На відміну від новіших складаних моделей, Fold 6 зберігає сумісність із S Pen, хоча сам стилус потрібно купувати окремо.

Таким чином, ринок смартфонів зі стилусом у 2026 році зосереджений навколо рішень Samsung і Motorola. Виробники пропонують як доступні моделі для повсякденних завдань, так і преміальні пристрої для професійного використання.

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