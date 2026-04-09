Представлено бюджетну альтернативу Galaxy S26 Ultra зі стилусом і великим екраном

Пристрій отримав активне перо, схоже за функціональністю на S Pen у флагманських моделях Samsung.

Компания Motorola представила новий смартфон Moto G Stylus (2026) – "доступну альтернативу Galaxy S26 Ultra" зі смарт-стилусом нового покоління, великим екраном і потужною батареєю.

Як пише Android Central, якщо раніше вбудований стилус у Moto був скоріше простим аксесуаром без корисних функцій, то у версії 2026 року його помітно вдосконалили. Тепер стилус підтримує розпізнавання ступенів натискань і кутів, що дозволяє малювати, робити нотатки та взаємодіяти з додатками, а також використовувати функції на кшталт Circle to Search.

Сам стилус став помітно автономнішим: за даними Motorola, він працює до 100 годин і повністю заряджається за 15 хвилин, просто перебуваючи в корпусі смартфона. При цьому він також отримав посилений захист від води та пилу за стандартом IP68/IP69.

Сам смартфон багато в чому повторює торішню модель: 6,7-дюймовий OLED-екран 1,5K з частотою 120 Гц, 8-ядерний чіп Snapdragon 6 Gen, 8 ГБ оперативної пам'яті, основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією та 13-мегапіксельний надширококутний модуль. Але ємність акумулятора зросла з 5000 до 5200 мАг, а пікова яскравість піднялася до 5000 ніт (на 2000 ніт більше, ніж у попередника).

Пристрій працює під управлінням Android 16 з фірмовою оболонкою HelloUX. Ціна базової модифікації зі 128 ГБ пам'яті становить 500 доларів, продажі почнуться вже в середині квітня.

Раніше ЗМІ звернули увагу, що Samsung знизила ціни на Galaxy S26 лише через кілька тижнів після виходу. Базові версії Galaxy S26 і S26+ подешевшали на 100 доларів, а флагманський S26 Ultra – відразу на 200 доларів.

Тим часом Apple офіційно приступила до виробництва свого першого складаного iPhone. Новинку мають показати на осінній презентації у вересні разом з iPhone 18 Pro.

