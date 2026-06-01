Фахівці назвали смартфони з найкращими камерами: серед них є навіть бюджетник

До рейтингу увійшли моделі смартфонів від Apple, Samsung, OnePlus та інших виробників.

Вибрати ідеальний смартфон для фото зараз – непросте завдання, оскільки кожен виробник робить ставку на свої унікальні технології . Однак оглядачі TechRadar визначилися зі своїм фаворитом і назвали найкращі камерофони 2026 року.

Перше місце в рейтингу посів iPhone 17 Pro Max. На думку експертів, саме флагман від Apple забезпечує найбільш природну передачу кольорів, високий рівень деталізації та найкращий на ринку відеорежим. Причому в будь-яких умовах – і вдень, і вночі.

Найкращим Android-смартфоном для фотографії визнали Samsung Galaxy S26 Ultra. Модель отримала універсальну систему камер з головним сенсором на 200 мегапікселів і винятковими можливостями зуму, що робить її оптимальним вибором для зйомки віддалених об'єктів.

Також до списку найкращих увійшли:

OnePlus 15 – найкращий варіант для зйомки рухомих об'єктів завдяки швидкому автофокусу та якісному наближенню;

Pixel 10 Pro XL – однозначний лідер з обчислювальної фотографії та функцій штучного інтелекту;

Samsung Galaxy Z Fold 7 – найкращий складаний смартфон для фото та відео;

Pixel 10a – найкращий бюджетний камерофон, який, незважаючи на ціну в районі $500, оснащений тими ж фішками на основі штучного інтелекту, що й моделі Pixel 10 Pro.

Фахівці відзначають, що сьогодні якість мобільної фотографії залежить не тільки від кількості мегапікселів – і навіть 200 МП не гарантують хороших фотографій. Вирішальну роль відіграє розмір фізичного сенсора, якість оптики та алгоритми обчислювальної фотографії.

