За даними виробника, в AnTuTu смартфон вибиває 3,24 млн балів - це новий рекорд.

Xiaomi на літній презентації показала очікувану новинку від бренду Redmi – флагманський смартфон K80 Extreme Edition (також відомий як K80 Ultra). У компаніїзапевняють, що це найбільш просунутий флагман в історії бренду.

Під капотом у нього встановлено чип MediaTek Dimensity 9400+, який швидший за Snapdragon 8 Elite. В Antutu пристрій набирає рекордні 3,24 млн балів. Для розуміння того, наскільки потужною вийшла новинка, K80 Ultra випереджає актуального лідера AnTuTu більш ніж на 300 тисяч балів.

Також ця модель отримала акумулятор найбільшої ємності, який коли-небудь встановлювали у смартфони Xiaomi – 7410 мАг. Згідно з офіційними даними, K80 Ultra працює 2,26 дня без підзарядки. Максимальна потужність дротової зарядки – 100 Вт, на повну зарядку девайса піде всього 30 хвилин.

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Екран 6,83-дюймовий, OLED, роздільна здатність становить 1,5K (2772x1280 пікселів). Частота оновлення – 144 герців. Є ШІМ-діммінг на частоті 2560 Гц. Захист дисплея забезпечує загартоване скло Dragon Crystal Glass.

Основна камера на 50 Мп (1/1,55", f/1,88), це Light Hunter 800 з оптичною стабілізацією зображення (OIS). Також є ширік з роздільною здатністю 8 Мп. Смартфон підтримує запис відео в 4K і 1080p. Фронтальна камера – 20-мегапіксельна.

Інші особливості флагмана – "найбільш просунутий вібромотор", стереодинаміки, металева бічна рамка, надзвуковий підекранний сканер відбитків пальців, захист IP68/IP69.

Смартфон уже надійшов у продаж у Китаї. Вартість Redmi K80 Ultra в базовій конфігурації 12 ГБ + 256 ГБ склала 2599 юанів (~360 доларів). Топова версія на 16ГБ + 1ТБ обійдеться в 3799 юанів (~520 доларів). На глобальний ринок пристрій вийде під назвою Xiaomi 15T Pro.

А вже у вересні-жовтні вийде флагманська серія Xiaomi 16. Відомо, що смартфони першими на ринку отримають чипсет Snapdragon 8 Gen 4, який у ранніх тестах випереджає сучасні флагманські рішення на 40%.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила один із найкращих планшетів "за свої гроші". За ціною близько 200 євро покупці отримують екран 2,5K з підтримкою стилуса, батарею 9000 мАг і останню версію Android.

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