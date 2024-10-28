Івент, який відбудеться 29 жовтня, триватиме близько трьох годин.

29 жовтня Xiaomi проведе презентацію нових продуктів. Засновник компанії Лей Цзюнь повідомив, що під час заходу буде анонсовано і випущено 16 нових пристроїв. Не всі покажуть зі сцени, деякі просто відразу надійдуть у продаж.

Крім уже анонсованих пристроїв компанія представить серію електросамокатів високого класу, розумні дверні замки, маршрутизатори Wi-Fi 7 і не тільки, пише Gizmochina.

Серед основних продуктів: флагманські смартфони Xiaomi 15, планшети Pad 7, розумний годинник Watch S4, фітнес-браслет Smart Band 9 Pro і друга версія оболонки HyperOS.

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Прес-конференція відбудеться 29 жовтня о 13:00 за київським часом. Вона триватиме близько трьох годин, уточнили в компанії.

Засновник Xiaomi також повідомив, що нові флагмани Xiaomi 15 коштуватимуть дорожче за попередників, оскільки "були внесені величезні поліпшення в усі аспекти", включно зі свіжим 3-нм процесором і 12 гігабайтами ОЗП у початковій конфігурації.

Дизайн Xiaomi 15 і 15 Pro раніше був розкритий офіційно виробником. Обидва пристрої першими на ринку оснастять процесором нового покоління Snapdragon 8 Elite, також новинки отримають ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Нещодавно з'явилася інформація, що Xiaomi "перекрила кисень" покупцям китайських версій своїх смартфонів. Тобто, купивши девайс виробника на майданчиках типу AliExpress, більше не вийде перепрошити його ПЗ на глобальну версію.

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