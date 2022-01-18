Наразі в Україні 45 тисяч домогосподарств мають вдома сонячні електростанції.

Українці у 2021 році встановили 15 тисяч домашніх сонячних електростанцій, що є рекордною кількістю за весь час дії "зеленого" тарифу.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"У 2021 році майже 15 тис. українських сімей встановили сонячні установки. Це вдвічі більше, ніж у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Загалом на кінець 2021 року в Україні налічується близько 45 тисяч домогосподарств, які використовують сонячні панелі та економлять на рахунках за електроенергію. Загальна потужність таких СЕС перевищила 1,2 ГВт.

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До трійки регіонів-лідерів за кількістю встановлених родинами СЕС увійшли три області. Зокрема, Дніпропетровська - 6466 СЕС загальною потужністю 183 МВт, Закарпатська – 3744 СЕС загальною потужністю 109 МВт та Тернопільська – 3447 СЕС загальною потужністю 98 МВт.

За розрахунками Держенергоефективності, домогосподарства зі встановленими сонячними станціями загальною потужністю 1205 МВт в середньому за рік можуть виробляти близько 1400 млн кВт-год електричної енергії.

Для порівняння, цього достатньо, щоб забезпечити близько 460 тис.домогосподарств "чистою" електроенергією.

Сонячні батареї в Україні:

Домашні сонячні електростанції (СЕС) на кінець 2020 року загальною потужністю 780 МВт встановили 29,9 тис.домогосподарств.

При цьому на кінець 2019 року налічувалося близько 22 тис.сімей, які перейшли на СЕС.

У березні 2020 року на балконі однієї зі столичних багатоповерхівок було помічено величезну сонячну батарею.

11 серпня 2020 року у Києві на даху троєщинської висотки встановили найбільшу в Україні сонячну батарею.