Bloomberg розповів, чому 'померла' легендарна виставка ігор E3

Головною причиною став масовий перехід ігрової індустрії на цифрову дистрибуцію.

Джейсон Шраєр, журналіст Bloomberg, опублікував нове відео, в якому розібрав справжні причини закриття виставки Electronic Entertainment Expo (E3), спростувавши популярний міф про те, що її "вбили" онлайн-презентації на кшталт Nintendo Direct.

Спочатку E3 задумувалася не як шоу для гравців, а як бізнес-захід для видавців і роздрібних мереж. В епоху, коли основним способом продажу ігор були фізичні копії, головною метою виставки було просування ігор на полиці магазинів перед важливим святковим сезоном продажів.

Згодом формат почав змінюватися: замість закритих ділових презентацій зі звітами та цифрами індустрія поступово перетворила E3 на найбільшу виставку ігор з трейлерами та гучними анонсами. E3 зазвичай проводилася наприкінці травня або на початку червня кожного року в Лос-Анджелесі.

Відео дня

Переломний момент настав 6–7 років тому, коли ринок стрімко змістився в бік цифрових продажів. На той момент частка цифрової дистрибуції сягала 80–90%. У результаті необхідність у переговорах з роздрібними мережами практично зникла, а дорога оренда стендів та організація участі в E3 втратили комерційний сенс.

Через падіння окупності захід почали залишати ключові компанії, включаючи PlayStation. Спроби організаторів врятувати формат, відкривши доступ для звичайної публіки у 2018–19 роках, не змогли повернути колишній інтерес – вже тоді на виставці пустували стенди навіть із найгучнішими іграми. Остаточний удар по заходу завдала пандемія COVID-19, після якої відновити колишній формат вже не вдалося.

Природним наступником E3, на думку Шрайера, став Summer Game Fest (SGF), який краще відповідає сучасним реаліям індустрії: замість масштабної та дорогої офлайн-виставки він пропонує більш гнучкий формат цифрових презентацій та камерних заходів для преси та блогерів.

Раніше той самий Шрайер опублікував статтю, в якій пояснив, чому ми досі не отримали ремейк Bloodborne. З'ясувалося, що Хідетака Міядзакі сам хоче зайнятися ремейком, але занадто зайнятий новими проєктами, тому не хоче, щоб хтось до нього торкався.

Напередодні Nintendo підтвердила розробку ремейку культової гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Оригінальна Ocarina of Time вийшла в 1998 році для Nintendo 64 і залишається єдиною грою з 99 балами на Metacritic.

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