Стало відомо, чому ми досі не отримали рімейк Bloodborne – Sony тут ні до чого

За інформацією Bloomberg, ремейк Bloodborne від Bluepoint був схвалений Sony, але в FromSoftware нібито були проти.

Відомий ігровий журналіст Джейсон Шрайер розповів, чому ми досі не отримали ремейк Bloodborne. З'ясувалося, що Sony і команда Bluepoint, яка створила Demon's Souls Remake, були зацікавлені в ремейку, але FromSoftware і особисто директор Хідетака Міядзакі були проти.

Повідомляється, що на початку 2025 року, після скасування онлайн-гри по God of War, студія Bluepoint запропонувала видавцеві взятися за оновлену версію Bloodbornе, яка залишається ексклюзивом PlayStation 4. Сама Sony була не проти – попит з боку гравців на рімейк досі високий.

Однак проєкт так й не отримав зелене світло, оскільки FromSoftware не підтримала ідею. Подробиць, чому творець оригіналу не хотів переосмислювати свій хіт, немає, але раніше колишній глава PlayStation Шухей Йошида ділився в подкасті, що автор Bloodborne Хідетака Міязакі сам хоче зайнятися рімейком, але занадто зайнятий новими проєктами, тому не хоче, щоб хтось торкався його.

Це може здатися дивним, адже Sony повністю володіє правами на Bloodborne і теоретично могла схвалити ремейк без участі оригінальної студії. Однак, як стверджується в матеріалі, збереження міцних відносин з FromSoftware було в пріоритеті. Японська студія стоїть за такими хітовими серіями, як Elden Ring і Dark Souls, і Sony банально не хотіла ризикувати майбутньою співпрацею заради ремейку.

Як стверджує Шрайер, після успішного рімейку Demon's Souls, Bluepoint пітчила для Sony ідеї оновленої версії рімейка Shadow of the Colossus, а також спін-оффу Ghost of Tsushima. Втім, жоден з них не отримав зелене світло. У підсумку, минулого тижня, студія була закрита.

Примітно, що Bloodborne на ПК сьогодні працює краще, ніж на PS5. Умільці змогли домогтися стабільних 60 FPS на емуляторі Playstation, чого так і не вдалося з оригінальним релізом.

Раніше Джейсон Шрайер розповідав, що Sony перестане випускати кращі ексклюзиви PlayStation на ПК. Журналіст не здивується, якщо майбутня гра по "Росомасі" не з'явиться на ПК ніколи.

