Анонсовано рімейк найбільш високооціненої гри в історії – він вийде вже цього року

Рімейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time вийде ексклюзивно для Nintendo Switch 2.

Компанія Nintendo офіційно підтвердила розробку ремейка культової гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Оновлена версія пригод Лінка вийде ексклюзивно на Switch 2 вже цього року.

Поки що розробники показали лише короткий тизер проєкту, однак вже відомо, що гру перероблять з нуля з новою графікою. Ремейк збереже оригінальну історію та атмосферу, але запропонує значно більш деталізований світ і сучасний геймплей.

Для багатьох гравців це буде вже не перше повернення в Хайрул: у 2011 році Nintendo випустила оновлену версію гри для портативної консолі Nintendo 3DS під назвою The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Однак новий проєкт стане повноцінним ремейком для Switch 2.

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Головним героєм Ocarina of Time є Лінк, який вирушає в подорож у часі, щоб завадити Ганондорфу заволодіти священним артефактом – Тріфорсом.

Оригінальна Ocarina of Time вийшла в 1998 році для Nintendo 64 і залишається єдиною грою з 99 балами на Metacritic.

Наступного року вийде фільм "Легенда про Зельду" (The Legend of Zelda), заснований на однойменній ігровій франшизі. Режисером виступить Уес Болл, який відомий за фільмом "Втікач у лабіринті".

Раніше ми розповідали, що Nintendo відсудила 2 млн доларів у піратів, які розповсюджували ігри для Switch. Також суд заборонив власнику сайту Modded Hardware займатися розробкою.

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