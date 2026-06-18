Rockstar показала обкладинку GTA 6 і оголосила точну дату початку передзамовлень

Попередні замовлення розпочнуться вже 25 червня, а отже, перенесень, найімовірніше, більше не буде.

Rockstar Games вперше з 2025 року поділилася новою інформацією про GTA 6. Компанія показала обкладинку, якою планує прикрасити коробку з довгоочікуваною грою.

Також розробники оголосили дату початку попередніх замовлень – вони стартують уже 25 червня 2026 року, а це означає, що перенесень, найімовірніше, більше не буде. При цьому новий трейлер показувати не стали.

Офіційної інформації про ціну поки що немає. В інтернеті вже деякий час ходять чутки про те, що Grand Theft Auto 6 може стати першою грою з ціною 100 доларів. Чи це справді так, стане відомо найближчими днями.

Відео дня

Нагадаємо, GTA 6 вийде 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Якщо чутки підтвердяться, користувачам ПК не доведеться чекати на реліз кілька років. Нібито Rockstar планує випустити GTA 6 на ПК у лютому 2027 року, тобто через три місяці після виходу на консолях.

Дія GTA 6 розгортатиметься в сучасній версії Вайс-Сіті. Згідно з , сюжет розповість історію двох головних героїв – Люсії та Джейсона, чиї стосунки натхненні легендарним кримінальним дуетом Бонні та Клайда.

Востаннє Rockstar Games ділилася офіційною інформацією про GTA 6 рік тому, у травні 2025 року – після другого перенесення дати виходу. Тоді розробники випустили другий трейлер екшену та розкрили подробиці про персонажів і локації гри.

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