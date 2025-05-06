Реліз заплановано на 26 травня 2026 року.

Rockstar представила другий трейлер GTA 6, у якому детально показала головних героїв - Джейсона та Люсію. За сюжетом вони опиняються втягнутими в невдале пограбування, після чого змушені ховатися в штаті Леоніда - вигаданій версії Флориди.

Героям доводиться діяти спільно, щоб вижити в умовах масштабної змови і тиску з боку закону. У трейлері акцент зроблено на динаміці між персонажами, кримінальному сюжеті та насиченій візуальній стилістиці сонячного півдня США.

Реліз GTA 6 заплановано на 26 травня 2026 року. Гра буде доступна на Playstation 5 і Xbox Series, а ось до ПК добереться не відразу. Раніше глава Take-Two заявив, що GTA 6 вийде на комп'ютери пізніше, ніж на консолі. Усе через традиції Rockstar.

Відео дня

Раніше глава Take-Two Штраус Зельник заявляв, що інвесторам не варто переживати через перенесення GTA 6, гра все одно поставить рекорди з продажу.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Rockstar зустрілася з творцями Roblox і Fortnite, щоб набрати ідей для GTA 6 Online. Компанія хоче просувати контент, створений гравцями.

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