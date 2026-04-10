Раніше, ніж усі думають: інсайдер розкрив терміни виходу ПК-версії GTA 6

Якщо ця інформація підтвердиться, користувачам ПК не доведеться чекати на вихід гри кілька років.

З'явилася нова інформація про терміни виходу ПК-версії Grand Theft Auto 6. За даними інсайдера DetectiveSeeds, Rockstar планує випустити екшен на комп'ютерах вже в лютому 2027 року, тобто через 3 місяці після випуску на консолях.

Якщо вірити інформатору, ця інформація отримана відразу від трьох колишніх співробітників Rockstar. Усі вони заявили, що ці терміни можуть змінитися, але Take-Two і Rockstar хочуть випустити проєкт до кінця фінансового року.

Якщо гра дійсно вийде в лютому 2027 року, то це буде найшвидший порт на ПК за всю історію Rockstar. Для порівняння, розрив між консольним і ПК-релізом у GTA V склав близько 19 місяців, а у Red Dead Redemption 2 – більше як рік.

Rockstar офіційно не підтверджувала розробку порту. GTA 6 вийде 19 листопада 2026 року тільки на PlayStation 5 і Xbox Series. Раніше глава Take-Two пояснив, що затримка версії для ПК – це не стратегічне рішення, а просто дотримання традиції.

Востаннє Rockstar ділилася офіційною інформацією про GTA 6 ще в травні 2025 року, після другого перенесення. Тоді компанія випустила новий трейлер екшену, а також розкрила подробиці про персонажів і локації гри.

У січні 2026 року журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер повідомляв, що Rockstar ще не завершила доопрацювання GTA 6 і доопрацьовує як рівні, так і сюжетні квести, тому ще одне перенесення не виключено.

Відомо, що Grand Theft Auto 6 почали повноцінно розробляти у 2020. Вартість створення гри оцінюється у понад 3 мільярди доларів. Це буде найдорожчий проєкт в історії розваг – і потенційно перша гра з ціною 100 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: