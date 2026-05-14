Названо дату старту попередніх замовлень на GTA 6: залишилося кілька днів

Попередні замовлення на GTA 6 можуть стартувати вже найближчими днями – натяк на це геймери побачили в партнерській розсилці американського магазину Best Buy. Декілька учасників заявили, що отримали лист із датами передзамовлень екшену: з 18 по 21 травня за оформлення такого обіцяють кешбек у розмірі 5%.

Справжність листів підтвердили багато людей, тому головне питання лише в тому, чи дійсно ритейлер володіє внутрішньою інформацією і чи попередні замовлення стартують вже через кілька днів.

Тим не менш витік збігається із заявами гендиректора Take-Two про старт маркетингової кампанії довгоочікуваного кримінального екшену незабаром – та підтвердженою датою релізу 19 листопада 2026 року.

Якщо ж це дійсно станеться, то незабаром точно варто очікувати третій трейлер GTA 6. У мережі припускають, що Take-Two може показати нові матеріали до найближчого фінансового звіту компанії, який відбудеться 21 травня.

Раніше в мережі звернули увагу, що GTA 6 отримала віковий рейтинг M (17+) від ESRB. Поява рейтингу зазвичай відбувається незадовго до релізу, тому багато хто вважає це додатковим натяком на те, що перенесень більше не буде.

Востаннє Rockstar Games ділилася офіційною інформацією про GTA 6 рік тому, у травні 2025 року – після другого перенесення. Тоді розробники опублікували другий трейлер екшену та розкрили подробиці про персонажів і локації гри.

Вартість створення GTA 6 оцінюється в 3 мільярди доларів. Це точно буде найдорожчий проєкт в історії розваг – і потенційно перша гра з ціною 100 доларів.

