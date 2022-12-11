Всі новинки вже доступні для покупки в Китаї, пізніше вони доберуться до Європи.

На глобальній презентації 11 грудня разом зі смартфонами Xiaomi 13 і міні-ПК Xiaomi Host, китайський техногігант поповнив свій асортимент продуктів новим навушниками, годинниками та "розумною" колонкою.

Смарт-годинник Xiaomi Watch S2 з функцією вимірювання складу тіла

Новинка доступна в двох розмірах: 42 і 46 мм. У першому випадку годинник оснащений екраном діаметром 1,34-дюймовим екраном, у другому діаметр становить 1,47 дюйма. В обох випадках використовується панель AMOLED з роздільною здатністю 466×466 пікселів і яскравістю до 600 ніт.

З розумних функцій тут є датчик частоти серцевих скорочень і SpO2, а також функція вимірювання складу тіла (відсоток жиру, маса скелетних м'язів і інше). Крім того, є тут і датчик температури шкіри, що велика рідкість на ринку.

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Само собою, годинник вміють відстежувати різну спортивну активність, оснащені трекером сну і стресу, є також захист від води 5 АТМ (50 м). В наявності є більше ніж 100 спортивних режимів на всі випадки життя.

Watch 2S вже надійшли в продаж в Китаї. За 42-мм версію Xiaomi просить від 1000 юанів (приблизно 5000 грн). Велика ж версія обійдеться покупцям в 1100 юанів (приблизно 6000 грн).

Навушники Buds 4 з активним шумодавом і підтримкою Hi-Res

Зовні навушники нагадують "яблучні" AirPods 3 – це вкладиші (без амбушурів). У кожному навушнику розміщено по два динаміки та батареї по 30 мАч. В чохлі встановлений акумулятор місткістю 480 мАч. Цього вистачить на 6 годин відтворення, а з урахуванням акумулятора футляра вона досягає 30 годин.

З інших особливостей: система активного шумозаглушення, режим "прозорості", а також сертифікація Hi-Res. Є три вбудованих мікрофони, які використовуються, в тому числі для роботи ANC і передачі звуку під час дзвінків. Разом з тим гарнітуру можна під'єднати відразу до двох пристроїв.

Продажі вже почалися в Китаї за 699 юанів (~3700 грн).

Розумна колонка Sound Pro

Особливістю гаджета є те, що його верхня частина виконана з прозорого матеріалу та оснащена підсвічуванням, що працює в такт музиці. Простіше кажучи, це світломузика.

Xiaomi говорить про високу якість звуку, при цьому підтримуються лише кодеки SBC і AAC. Пристрій містить сім динаміків, у тому числі трисекційний пасивний випромінювач, а також сабвуфер.

Також можна виділити 360-градусне звучання (звук направляється на всі боки), технологію Sound Pro 2.0, відповідальну за автонастроювання якості звуку, а також алгоритм Nightingale, який налаштовує звук таким чином, щоб він максимально відповідав звучанню інструментів при записі.

Колонка доступна тільки в чорному кольорі за 999 юанів (~5000 грн).

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