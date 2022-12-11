Можна купити версію з ОЗУ і SSD або без них.

На грудневій презентації Xiaomi, окрім нових флагманскьких мартфонів, був представлений міні-ПК під назвою Mini Host. Це пристрій у стилі Mac mini або Intel Nuc, чутки про який з'явилися ще до презентації.

Він вирізняється своїм розміром навіть в сегменті таких пристроїв: габарити новинки – 112×112×38 мм, маса – близько 470 г.

У цю коробочку вмістили процесор Intel Core i5-1240P і вбудовану графіку Intel Iris XE. Оперативної пам'яті тут 16 ГБ (DDR4). SSD-сховище – на 512 ГБ (PCIe4). При цьому користувач може заощадити та придбати версію без пам'яті та накопичувача, а інші комплектуючі докупити на свій розсуд.

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Xiaomi не поскупилася на порти: є USB 3.2 і USB 2.0, пара HDMI, два Thunderbolt 4, порт для мережевого кабелю 2,5 G і аудіороз'єм 3,5 мм. Для бездротового підключення – Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3. Передвстановленою операційною системою виступає Windows 11 Home.

У Китаї новинка оцінена в 2799 юанів (~14 700 грн) за версію без ОЗУ і SSD і 3699 юанів (~19 500) за повний комплект. У продаж надійде до кінця місяця.

Нагадаємо, в кінці жовтня компанія Xiaomi представила надтонкий ноутбук Xiaomi Book Air 13. Це найтонший ноутбук в асортименті виробника і один з найтонших на ринку в принципі – товщина алюмінієвого корпусу складає всього 12 мм,

Також на ринку з'явився "розумний" шарф від Xiaomi з підігрівом. Живиться він від пауербанка і вміє нагріватися за кілька секунд до однієї із заданих температур – 38°, 45° і 50° за Цельсієм.

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