Наступний "гуглофон" отримає квадратні грані і плоский дисплей – як у останніх айфонів і Galaxy S24.

Авторитетний інсайдер OnLeaks опублікував перші якісні рендери Google Pixel 9 Pro майже за рік до виходу. Судячи з них, в 2024 році виробник радикально змінить дизайн своїх "гуглофонів".

Очікується, що наступний Google Pixel отримає квадратні грані та плоский дисплей – як у останніх айфонів й базового Galaxy S24. Титан поки під питанням, але не виключено, що рамка буде виконана з цього металу.

Блок камер теж зазнав змін, а окрім стандартного ширококутного датчика, потрійна задня камера міститиме телеоб'єктив. При цьому, незважаючи на такі радикальні зміни, дизайн і модель легко вгадуються.

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Ще джерело розповіло, що в апарата буде 6.5-дюймовий екран проти 6.7-дюймової у нинішнього покоління. При цьому габарити залишаться практично без змін: 162.7 x 76.6 x 8.5 мм.

Анонс серії Pixel 9 очікується восени. Актуальну лінійку смартфонів від Google представили на початку жовтня 2023 року. Вони першими на ринку отримали семирічну підтримку ПЗ, тобто будуть актуальними до 2030 року.

А відомі експерти DxOMark визнали дисплеї Pixel 8 і 8 Pro найращими в світі. У них топова передача кольору, читаність в будь-яких умовах, рендеринг HDR10-відео, а також плавність картинки та тактильність. До речі, новітній iPhone не потрапили навіть в топ-5.

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