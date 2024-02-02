У новій версії додатка користувачів змусять перейти на незвичний спосіб навігації.

Компанія Google незабаром видалить корисний режим для водіїв зі свого картографічного сервісу. Про це повідомляє Android Police.

Йдеться про "Асистента водіння". Це спеціальне оформлення додатка, яке виділяє ключові елементи інтерфейсу для зручного використання під час водіння, а також надає можливість голосового управління навігацією.

З корисних функцій для водіїв збережеться лише голосове управління, а все інше буде недоступно. Точна дата, коли новий інтерфейс буде повністю відключений неясна, але очікується, що це відбудеться до кінця лютого 2024 року.

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Хоча Google, ймовірно, прийняв рішення видалити функцію заради безпеки під час руху, деяким користувачам може не сподобатися ця зміна, особливо тим, хто віддає перевагу старому способу управління додатком за допомогою сенсорного екрана.

При цьому у голосового управління теж є істотний мінус – асистент далеко не завжди правильно розуміє людину.

Раніше Google відключила для старих смартфонів браузер Chrome, а також два популярних додатки "Google Календар" і Android Auto. Тепер для їх роботи потрібен смартфон на Android 8.0 або більш пізньої версії системи.

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