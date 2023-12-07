Він буде поступово інтегруватися в усі продукти компанії: від смартфонів Pixel до пошуковика і браузера Chrome.

Домінування OpenAI, авторів ChatGPT, в області генеративного ШІ незабаром може підійти до кінця – Google офіційно представила Gemini, свою найкрутішу модель штучного інтелекту, яка "знищує" GPT-4. Але поки тільки на папері.

Головна фішка Google Gemini – мультимодальність. Цю ШІ-модель навчали на різних типах інформації, включаючи текст, код, аудіо, фото і відео. Вона буде легко розуміти і обробляти кожен з них, говориться у блозі компанії.

Водночас Google називає Gemini найгнучкішою моделлю: вона здатна ефективно працювати на будь-яких пристроях – від величезних центрів обробки даних до мобільних пристроїв. Всього буде три версії різної крутості:

Gemini Ultra – "вбивця" ChatGPT, яка з'явиться тільки в наступному році.

Gemini Pro – оптимальний варіант для вирішення широкого кола завдань. Вже доступна в чат-боті Bard.

Gemini Nano – вбудують прямо в Pixel 8 Pro.

У найближчі місяці підтримка Gemini з'явиться в пошуковику Google, браузері Chrome і інших сервісах компанії.

Як пише The Verge, в першому поколінні модель Gemini можливо не змінить світ. У кращому випадку вона просто допоможе Google наздогнати OpenAI в гонитві за створення великого генеративного ШІ. Але в чому можна бути впевненим, так це в тому, що це початок чогось справді грандіозного.

Нагадаємо, місяцем раніше Ілон Маск представив Grok – це розмовний чат-бот, який має бути "як ChatGPT, тільки краще". На відміну від подібних моделей, він "любить сарказм" і був створений, щоб мати "трохи гумору" у своїх відповідях.

Водночас Meta Марка Цукерберга готується до запуску незвичайних чат-ботів з різними особистостями. Так, один з них буде говорити, як 16-й президент США Авраам Лінкольн. А поради мандрівникам стане давати чат-бот у вигляді персонажа-серфера.

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