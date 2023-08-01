ШІ-чат-боти стануть "персонажами" і зможуть імітувати різних особистостей, наприклад, президента США Авраама Лінкольна.

Корпорація Meta, яка володіє соцмережами Facebook, Instagram і месенджером Whatsapp, розробляє декілька десятків чат-ботів зі штучним інтелектом (ШІ) з образами різних особистостей, включаючи Авраама Лінкольна.

Джерела Financial Times, знайомі з питанням, кажуть, що співробітники Meta називають цих чат-ботів "персонажами", і вони імітують форму різних особистостей. Зараз "персонажі" знаходяться в стадії розробки, а їх запуск запланований на вересень.

Інформатори заявили, що Meta вже має понад 30 особистостей AI для персоналізованої взаємодії. Наприклад, один з них буде говорити, як національний герой і 16-й президент США Авраам Лінкольн. Поради мандрівникам стане давати чат-бот у вигляді персонажа-серфера.

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Мета впровадження ботів-персонажів – використовувати ажіотаж навколо ШІ і кинути виклик конкурентам, таким як OpenAI, Snap і tiktok.

За словами експертів, окрім підвищення залучення, чат-боти можуть акумулювати значну кількість нової інформації про переваги користувачів. Це, своєю чергою, сприяє кращій орієнтації компанії Meta на потреби користувачів, надаючи більш релевантний контент і рекламу. Більшість річного доходу Meta в розмірі $117 млрд припадає саме на рекламу.

До речі, це вже не перша спроба Meta запустити власні чат-боти. Blender Bot 2, запущений в 2021 році, швидко почав поширювати дезінформацію, згадує Financial Times. Хоча корпорація заявляла, що його наступник – Blender Bot 3 – став генерувати менше фейків, користувачі все одно виявили їх під час спілкування з нейромережею.

Гонитва чат-ботів

Тренд з ChatGPT настільки сильно і швидко підняв шум в медіа, що зараз практично всі, чи то великі, чи то малі технологічні компанії поспішають впроваджувати ШІ в свої продукти.

Нещодавно в Україні з'явилася довгоочікувана відповідь на ChatGPT від Google – перевірити можливості розмовного бота Bard можна за посилання. Також компанія взялася активно модернізувати свій пошуковик з метою зробити його більш "людяним".

Також повідомлялося, що на тлі успіху ChatGPT інженери Apple на швидку руку намагаються зробити з Siri аналог розумного чат-бота. Втім, фахівці впевнені, що це у неї навряд чи вийде навіть за кілька років.

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