Хакери "поклали" сайт ФСБ / ілюстрація depositphotos.com
Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу вебсайту Російської Федеральної служби безпеки.
Про це повідомляють на сторінці організації в Twitter.
"Бувай, ФСБ", - йдеться у твіті.
При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку. Ймовірно, хакери здійснили Ddos-атаку на сайт.
Сайт ФСБ недоступний / скриншот
Раніше хакери "поклали" офіційні сайти головних відомств Росії. Не відкривалися сайти російського Кремля, МВС, ФСБ, Мін'юсту та Міноборони РФ.
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