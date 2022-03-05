"Кібервійна" проти Росії продовжується.

Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу вебсайту Російської Федеральної служби безпеки.

Про це повідомляють на сторінці організації в Twitter.

"Бувай, ФСБ", - йдеться у твіті.

При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку. Ймовірно, хакери здійснили Ddos-атаку на сайт.

Раніше хакери "поклали" офіційні сайти головних відомств Росії. Не відкривалися сайти російського Кремля, МВС, ФСБ, Мін'юсту та Міноборони РФ.

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