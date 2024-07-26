Усі вони, незважаючи на очевидне запозичення у Rockstar, примудрилися зберегти індивідуальність і здатні надовго захопити фанатів жанру.

Після багаторічних чуток і величезного витоку у 2022 році, GTA 6 нарешті була анонсована на початку грудня 2023 року. Щоправда, пограти в неї вийде тільки восени 2025 року і за умови, що у вас є PlayStation 5 або Xbox Series. На ПК вона з'явиться дещо пізніше.

У що пограти в очікуванні GTA 6? Портал GamesRadar відібрав топ 10 ігор, схожих на ГТА, у які можна залетіти просто зараз. Кожна з них здатна надовго захопити фанатів жанру, а тому називати будь-яку з них "найкращою" або "найгіршою" не стали – список абсолютно довільний.

Red Dead Redemption 2. Неможливо розповісти про ігри, схожі на GTA і не згадати ще один проєкт Rockstar. Попри ковбойський сетинг, RDR 2 (і її попередниця) уособлює цінності ГТА, пов'язані зі свободою гравця, що роблять світ живим і достовірним. Втім, називати гру з "GTA з кіньми" буде не зовсім чесно, у них є низка відмінностей.

Неможливо розповісти про ігри, схожі на GTA і не згадати ще один проєкт Rockstar. Попри ковбойський сетинг, RDR 2 (і її попередниця) уособлює цінності ГТА, пов'язані зі свободою гравця, що роблять світ живим і достовірним. Втім, називати гру з "GTA з кіньми" буде не зовсім чесно, у них є низка відмінностей. Just Cause 4. Багато геймерів люблять грати в GTA, немов їхній персонаж збожеволів, влаштовуючи справжній хаос у віртуальному світі. Вони стріляють, підривають, викрадають машини – загалом, не знають жодних обмежень. Якщо ви жадаєте шаленого екшену, Just Cause 4 – ваш ідеальний вибір.

Watch Dogs 2. Сиквел набагато ближчий до настроїв і тону сучасних ігор Grand Theft Auto, використовуючи несерйозний, сатиричний тон. Пам'ятаєте місію "Life Invader" із GTA 5? Watch Dogs 2 по суті те ж саме, але роздуте до масштабів цілої гри.

Yakuza 0. Нехай масштаб гри не такий великий, як у GTA, але те, чого не вистачає в кількості, Yakuza компенсує якістю. А надемоційна драма про японську мафію поєднується з сайд-квестами, в яких потрібно перемогти банду якудзи в підгузках або набити морду гігантській акулі.

Sleeping Dogs. Повністю відповідаючи своїй назві, перетворившись на "сплячий" хіт, Sleeping Dogs приносить бойові мистецтва і трюкові екшени дешевих азійських бойовиків в умовності жанру відкритого світу. Результат відчувається як GTA, одягнена в одіяння класичного фільму Брюса Лі.

Mafia 3. Насичене оповідання про ветерана війни, який намагається втекти від демонів минулого, натхненне як "Хрещеним батьком" і "Славними хлопцями", так і Grand Theft Auto, і написане так ефективно, що іноді забуваєш, що граєш у відеогру, а не дивишся фільм Скорсезе.

Lego City Undercover. Або "GTA для дітей", як її ще називають. Утім, цей чарівний платформер із відкритим світом приховує у своїй обгортці набагато більше, ніж просто імітацію. На відміну від своїх "дорослих" побратимів, в Undercover ми граємо не за бандита або гангстера, а за звичайного поліцейського.

Payday 2. Якщо вам особливо сподобалася сумнозвісна місія "Трилиста конюшина" в GTA 4 або місії-пограбування в GTA 5, сабж припаде вам до душі. Кооперативний екшн-шутер, подібно до витівок Майкла, Тревора і Франкліна, спонукає гравців розробляти стратегію і продумувати серію пограбувань аж до найдрібніших деталей.

The Simpsons Hit & Run. Одна з найвідоміших ігор про сімейку Сімпсонів, яка дуже нагадує серію GTA. Звісно, Гомер і його банда не рівня Ніко чи Тревору, але ви однаково можете влаштувати хаос у Спрінгфілді, штовхаючи та б'ючи кулаками собі на втіху.

Saints Row (2022). Перезапуск однойменної гри 2006 року, яка свого часу вважалася головним конкурентом GTA. Серію повернулася до витоків, прибрали суперсили, а сюжет знову розповідає історію "З грязі в князі". У гри вистачає мінусів, але менш веселою вона від цього не стала.

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