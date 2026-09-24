Rockstar представила колекційне видання GTA 6: ось що отримають покупці

Копія гри не входить до комплекту – її доведеться купувати окремо.

Rockstar Games продовжує активну рекламну кампанію гри Grand Theft Auto 6. Розробники вже провели велику презентацію геймплею і розкрили низку нових деталей, а тепер анонсували колекційне видання під назвою The Goodtime State – Vice City Collection.

Геймери вже можуть оформити передзамовлення на всі видання GTA VI, ціна на які стартує від 3500 грн, а для справжніх фанатів серії Rockstar підготувала колекційне видання, вартість якого становить $400 (близько 18 000 грн). Зараз пропонується оформити попереднє замовлення: сам набір надійде у продаж 19 листопада, у день релізу гри.

До The Goodtime State – Vice City Collection входять такі предмети:

Фігурка "Алігатор Макка"

Сонячні окуляри Oakley Frogskins

Сумка через плече "Леоніда-Кіс"

Кепка-снепбек New Era 9FORTY

Магнітне дзеркало "Алігатор Макка"

Чарка "Ламантин Пухляш"

Колекційна барна ложка "Вайс-Сіті"

Брелок у формі леза "Вайс-Сіті"

Набір емальованих значків "Леоніда-Кіс" у металевій коробці

Набір наліпок "Леоніда-Кіс" у пакетику

Сувенірний двосторонній плакат із зображенням карти Леоніди.

Відео дня

При цьому самої копії гри в комплекті немає, тому її доведеться купувати окремо. Отже, повний комплект обійдеться фанатам щонайменше в $480 – і це без урахування вартості доставки колекційного видання.

Нагадаємо, Grand Theft Auto 6 вийде 19 листопада виключно на PS5 та Xbox Series. Реліз на ПК розробники поки що не анонсували, але, за даними інсайдера, ПК-версія з'явиться вже в лютому 2027 року.

УНІАН радив, у що пограти в очікуванні GTA 6 – це найкращі ігри з повною свободою дій. Усі вони, незважаючи на очевидне запозичення у Rockstar, змогли зберегти індивідуальність і здатні надовго захопити шанувальників жанру.

Вас також можуть зацікавити новини: