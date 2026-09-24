Rockstar представила колекційне видання GTA 6: ось що отримають покупці

Rockstar Games продовжує активну рекламну кампанію гри Grand Theft Auto 6. Розробники вже провели велику презентацію геймплею і розкрили низку нових деталей, а тепер анонсували колекційне видання під назвою The Goodtime State – Vice City Collection.
Геймери вже можуть оформити передзамовлення на всі видання GTA VI, ціна на які стартує від 3500 грн, а для справжніх фанатів серії Rockstar підготувала колекційне видання, вартість якого становить $400 (близько 18 000 грн). Зараз пропонується оформити попереднє замовлення: сам набір надійде у продаж 19 листопада, у день релізу гри.
До The Goodtime State – Vice City Collection входять такі предмети:
- Фігурка "Алігатор Макка"
- Сонячні окуляри Oakley Frogskins
- Сумка через плече "Леоніда-Кіс"
- Кепка-снепбек New Era 9FORTY
- Магнітне дзеркало "Алігатор Макка"
- Чарка "Ламантин Пухляш"
- Колекційна барна ложка "Вайс-Сіті"
- Брелок у формі леза "Вайс-Сіті"
- Набір емальованих значків "Леоніда-Кіс" у металевій коробці
- Набір наліпок "Леоніда-Кіс" у пакетику
- Сувенірний двосторонній плакат із зображенням карти Леоніди.
При цьому самої копії гри в комплекті немає, тому її доведеться купувати окремо. Отже, повний комплект обійдеться фанатам щонайменше в $480 – і це без урахування вартості доставки колекційного видання.
Нагадаємо, Grand Theft Auto 6 вийде 19 листопада виключно на PS5 та Xbox Series. Реліз на ПК розробники поки що не анонсували, але, за даними інсайдера, ПК-версія з'явиться вже в лютому 2027 року.
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