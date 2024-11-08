Новий чіп від AMD вдалося розігнати до 6.9 ГГц.

Новий процесор AMD Ryzen 7 9800X3D офіційно виставлено на магазинні прилавки. За свою продуктивність журналісти прозвали чіп "Новим королем серед ігрових процесорів".

Як виявилося, Ryzen 7 9800X3D може похвалитися не тільки своєю потужністю в стоці, а й здається безмежним потенціалом в оверклокінгу. Генеральний менеджер китайського підрозділу Asus Тоні Ю поділився своїми результатами щодо експерименту з розгоном новітнього процесора від AMD.

Ю зміг розігнати Ryzen 7 9800X3D до вражаючих 6.7-6.9 ГГц. У стоці процесор працює з частотою в 4.7 ГГц, а в режимі буста - 5.2 ГГц. Такої тактової частоти Тоні зміг домогтися завдяки використанню рідкого азоту як холодоагенту. Також використовувалася материнська плата ASUS ROG Crosshair X670E, на якій вже не вперше ставлять рекорди з розгону процесорів.

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Чип працював у системі з RTX 4090 і 32 Гб оперативної пам'яті DDR5 з частотою в 6000 МГц. У такій конфігурації Ryzen 7 9800X3D споживає 200 Ватт енергії на піку в синтетичних тестах. При цьому в стоці пікові значення в бенчмарку досягають 100 Ватт.

В іграх камінь також прекрасно себе показав. У Counter-Strike 2 з роздільною здатністю Full-HD і при максимальних налаштуваннях графіки комп'ютер з Ryzen 7 9800X3D видав у середньому 1262 FPS. У Valorant ПК пробив позначку у 2000 FPS на екрані вибору персонажа, у самій же грі в середньому видавши близько 1100 кадрів. Найдивовижніше в ігрових тестах це TDP: енергоспоживання процесора не сильно перевищувало стокові 100 Вт.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилися новини, що Nvidia хоче запустити власну лінійку споживчих процесорів. Чіпи будуть зроблені на архітектурі ARM з техпроцесом у 3 нанометри.

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