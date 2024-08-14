Відомий техноблогер з YouTube-каналу ScatterVolt опублікував нове відео, в якому розповів, які моделі відеокарт є сенс купувати в ігровий ПК просто зараз, а від яких, навпаки, краще взагалі відмовитися.
Зараз зробити вибір може бути непросто, враховуючи, що Intel, AMD і Nvidia напередодні виходу нових відеокарт знижують ціни на старі моделі. Якщо ви не стежите активно за ринком відеокарт, то для вас цей топ може бути корисним під час апгрейду.
- У бюджетній категорії найкращою є Intel ARC A750, потужностей якої вистачає як для 1080р, так і 2К-геймінгу в багатьох іграх. Також це чудовий вибір для роботи з відео, але енергоефективність залишає бажати кращого. Як альтернативу можна розглянути Radeon RX 6650 XT.
Якщо ви шукаєте відеокарту для 2K-гейміна, то у AMD є чудовий варіант в особі Radeon RX 6750 XT з 12 ГБайт пам'яті і 192-бітною шиною. Однак якщо доплатити можна взяти Radeon RX 6800, у якої вже 16 ГБайт пам'яті і 256-бітна шина.
- До найкращих актуальних відеокарт експерт також відніс Radeon RX 7700 XT і Radeon RX 7800 XT. Обидві пропонують оптимальну продуктивність у 2К-геймінгу. А остання навіть підійде для періодичного 4K.
- Хто планує грати з трасуванням краще, слід розглянути GeForce RTX 4070 Super, яка підтримує всі сучасні фішки від Nvidia і є однією з найпривабливіших карт до $550. Альтернативою від AMD їй може стати Radeon RX 7900 GRE.
- Ті ж, хто готовий витратити на відеокарту понад 1000 доларів, слід розглянути GeForce RTX 4070 Ti Super або навіть RTX 4080 Super.
А ось Radeon RX 7600, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti (і з 8, і з 16 ГБ відеопам'яті) протипоказано купувати влітку 2024 року. У всіх їх є дешевші та крутіші аналоги.
Раніше експерти назвали 6 недорогих процесорів, які підійдуть навіть для ігрового ПК. Усі вони пропонують оптимальний баланс ціни/продуктивності та ще не скоро втратять свою актуальність.
Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яку найчастіше зустрічають у геймерів. Що стосується процесорів, то найпопулярнішими є чіпи від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.