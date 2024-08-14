Зараз найкращими рішеннями в бюджетному сегменті вважаються ARC A750 і Radeon RX 6650 XT.

Відомий техноблогер з YouTube-каналу ScatterVolt опублікував нове відео, в якому розповів, які моделі відеокарт є сенс купувати в ігровий ПК просто зараз, а від яких, навпаки, краще взагалі відмовитися.

Зараз зробити вибір може бути непросто, враховуючи, що Intel, AMD і Nvidia напередодні виходу нових відеокарт знижують ціни на старі моделі. Якщо ви не стежите активно за ринком відеокарт, то для вас цей топ може бути корисним під час апгрейду.

У бюджетній категорії найкращою є Intel ARC A750, потужностей якої вистачає як для 1080р, так і 2К-геймінгу в багатьох іграх. Також це чудовий вибір для роботи з відео, але енергоефективність залишає бажати кращого. Як альтернативу можна розглянути Radeon RX 6650 XT.

Якщо ви шукаєте відеокарту для 2K-гейміна, то у AMD є чудовий варіант в особі Radeon RX 6750 XT з 12 ГБайт пам'яті і 192-бітною шиною. Однак якщо доплатити можна взяти Radeon RX 6800, у якої вже 16 ГБайт пам'яті і 256-бітна шина.

До найкращих актуальних відеокарт експерт також відніс Radeon RX 7700 XT і Radeon RX 7800 XT. Обидві пропонують оптимальну продуктивність у 2К-геймінгу. А остання навіть підійде для періодичного 4K.

Хто планує грати з трасуванням краще, слід розглянути GeForce RTX 4070 Super, яка підтримує всі сучасні фішки від Nvidia і є однією з найпривабливіших карт до $550. Альтернативою від AMD їй може стати Radeon RX 7900 GRE.

Ті ж, хто готовий витратити на відеокарту понад 1000 доларів, слід розглянути GeForce RTX 4070 Ti Super або навіть RTX 4080 Super.

А ось Radeon RX 7600, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti (і з 8, і з 16 ГБ відеопам'яті) протипоказано купувати влітку 2024 року. У всіх їх є дешевші та крутіші аналоги.

Раніше експерти назвали 6 недорогих процесорів, які підійдуть навіть для ігрового ПК. Усі вони пропонують оптимальний баланс ціни/продуктивності та ще не скоро втратять свою актуальність.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яку найчастіше зустрічають у геймерів. Що стосується процесорів, то найпопулярнішими є чіпи від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.

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